山東火鍋店湯底誤落燃料11人送院　經理｢為證清白｣大喝5口同送醫

近日，山東一家火鍋店一位服務員誤把燃料加到了火鍋湯底，導致11人住院治療。值班經理為證明食物沒有問題，連喝5勺湯，結果也送院治療。11月23日，官方通報稱燃料為誤加，導致顧客誤食，火鍋店停業整頓。



11月22日，有網民在社交平台發佈影片稱，在山東博興縣的小鮮肥牛火鍋店，有服務員把燃料加到湯底，10人誤食後出現噁心、嘔吐等症狀，紛紛住院治療。

涉事火鍋店（抖音）

據內媒《極目新聞》報道，影片的發佈者仍在醫院接受治療，他透露，當日的值班經理當着大家的面，宣稱火鍋沒有問題，還連喝了5勺湯。但是身體還是出現了不適，和其他10位顧客一起送往醫院進行了催吐。

視頻發佈者在評論區告訴網民，經理喝了5勺湯自證食品安全（抖音）

後面有網民提醒到，會不會是店內燃料壺與湯底使用的容器外觀過於相似，導致顧客誤食，畢竟過去曾出現過員工誤加的狀況。

11月23日，博興縣聯合調查組發佈情況通報：火鍋店工作人員誤將燃料加入湯底，群眾誤食，就醫11人，4人呈陽性，未達到中毒標準，11人均為輕症。目前8人已出院，3人輸液觀察，涉事火鍋店停業整頓。

涉事商家當前已暫停營業。（美團APP）

內媒多次撥打涉事火鍋店的座機和電話，都無人接聽。美團APP顯示，商家當前已暫停營業。