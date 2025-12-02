內地谷生育　明年對避孕藥品和用具徵收增值稅　網民：強行催生

自2026年1月1日起，內地銷售避孕藥品和用具，將依法徵收增值稅，不再享受免徵增值稅的優惠政策，而最終消費者或為此買單。相關政策引發廣泛熱議，不少網民認為這是由於內地生育率低迷，當局「谷生育」的做法。



2025年內地推出育兒補貼制度，新生兒三年總共可領10800元人民幣財政補貼。（視覺中國）

內地目前施行的《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十五條規定，避孕藥品和用具免徵增值稅。而2026年1月1日起施行的《中華人民共和國增值稅法》第二十四條免徵增值稅的項目中，則不再設有「避孕藥品和用具」這一項。

免徵增值稅政策的取消，將對避孕藥品和用具的生產、銷售企業產生直接影響，企業需要重新評估成本結構，調整定價策略，並可能面臨市場競爭加劇的挑戰。隨着增值稅的徵收，避孕藥品和用具的市場價格或會上漲，從而增加消費者的購買成本。

相關政策引發網民熱議：

「強行催生的組合拳。」

「增加避孕成本，提高生育率？」

「就是不解決根本問題，反正啥花樣都有。」

「低生育率的最主要原因是收入低，假期少。別整其他沒用的。」

「又是哪個磚家出的主意？看似提高避孕成本，那有沒有可能降低夫妻性生活次數，從而影響夫妻親密關係，然後提高離婚率呢？」



據《第一財經》報道，上海交通大學財稅法研究中心副主任王樺宇介紹，增值稅法中免稅項目取消了避孕藥品和用具，而增值稅法實施條例（徵求意見稿）只是明確減免稅細部規定，因此這意味明年起避孕藥品和用具將徵收增值稅。

目前，內地避孕藥品和用具主要適用13%增值稅稅率。而增值稅是流轉稅，理論上稅負由最終消費者承擔，即消費者買單。

1993年增值稅法暫行條例首次公布時，就將避孕藥品和用具列入了免稅項目中，此後幾次修訂均保留。專家分析彼時內地實施計劃生育，對避孕藥品和用具免徵增值稅可降低避孕成本，控制人口過快增長。

中國政法大學財稅法研究中心主任施正文說，因為當前內地人口政策已經發生了很大變化，避孕藥品和用具應當適用與其他普通藥品和用具相同的稅收待遇。

王樺宇也認為，這主要是內地人口政策調整，目前鼓勵生育。因此，這一稅收優惠政策也隨之調整。

2021年發布的《關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》明確，實施一對夫妻可以生育三個子女政策，並取消社會撫養費等制約措施、清理和廢止相關處罰規定，配套實施積極生育支持措施。2025年內地推出育兒補貼制度，新生兒三年總共可領10800元人民幣財政補貼，另外，國家還免除幼兒園大班兒童保教費。

據了解，增值稅是內地第一大稅種。財政部數據顯示，今年前10個月國內增值稅58858億元人民幣，按年增長4%。