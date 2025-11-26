國台辦回應蕭旭岑｢一國兩區｣：｢九二共識｣核心為兩岸同屬一個中國

今日（11月26日）國台辦舉行例行新聞發佈會，發言人彭慶恩就近日台灣相關議題集中回答記者提問，包括國民黨副主席蕭旭岑提到的「一國兩區」、鄭麗文主張的「只有接受一個中國，才能確保台灣的生存」，以及「台獨」沈伯洋在荷蘭宣稱「反擊大陸通緝」等。



有記者提問稱，國民黨副主席蕭旭岑日前受訪時表示，兩岸對話交流符合主流民意，國民黨路線不變，在「一國兩區」、原汁原味「九二共識」的基礎上，追求兩岸對話和解，維持溝通。「一國兩區」的論述在島內引起了頗多爭論，請問發言人對此有何評論？

彭慶恩對此表示，海峽兩岸同屬於一個中國，台灣是中國的一部份。「九二共識」的核心意涵是海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一。歷史事實充分證明，堅持體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸對話協商就可以恢覆，兩岸關系就能改善發展，就能維護、增進兩岸同胞的利益福祉。願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，與包括中國國民黨在內的台灣各政黨團體與各界人士一道，促進兩岸交流合作，推動兩岸關系和平發展，造福兩岸同胞。

鄭麗文。（Facebook＠鄭麗文）

此外，國民黨主席鄭麗文日前表示，只有接受一個中國，才能確保台灣的生存；並質問民進黨「如果台灣可以有倡導『台獨』的自由，為何不能有倡導統一的自由」。有輿論認為鄭麗文比以往的國民黨高層更堅持兩岸同屬一中的立場。

對此，彭慶恩再次強調，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，這是不容篡改的歷史和法理事實。堅持一個中國原則，兩岸關系就能改善發展，台海就和平穩定；背離一個中國原則，否認「九二共識」，台海形勢就緊張動蕩，台灣民眾利益福祉就會嚴重受損。「台獨」分裂是台海和平穩定的最大威脅。

彭慶恩指出，民進黨當局出於謀「獨」私利，不斷打壓異己、鉗制言論，製造「綠色恐怖」，迫害主張改善兩岸關系的組織和人士，嚴重悖離島內人心民意。希望兩岸同胞堅持一個中國原則和「九二共識」，反對「台獨」分裂和外部勢力幹涉，維護台海和平穩定，攜手推動兩岸關系和平發展，共襄國家統一、民族覆興偉業。

彭慶恩還就台陸委會近期關於「一國兩制」有關言論表態。 他表示，「和平統一、一國兩制」是我們解決台灣問題的基本方針，是實現祖國統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利。當前，島內愈來愈多的有識之士認識到「一國兩制」的好處，通過各種方式為「兩制」台灣方案建言獻策，為實現國家統一貢獻智慧和力量。

他強調，民進黨當局出於謀「獨」本性，惡意攻擊抹黑「一國兩制」，純屬顛倒黑白。事實是，「一國兩制」實踐在香港、澳門取得舉世公認的成功。回歸祖國以來，香港國際金融中心地位穩居世界第三，世界競爭力升至全球第三，外來直接投資流入金額位列全球第三，充分彰顯出「一國兩制」的顯著制度優勢和強大生命力。

彭慶恩說，「現在很多台灣民眾都在討論統一，討論『一國兩制』台灣方案的具體內容，暢想統一後台灣會是什麽樣子。可以十分確定的是，『一國兩制』在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣同胞利益和感情。我們相信，在兩岸同胞共同致力實現和平統一的過程中，『兩制』台灣方案的空間和內涵將得到充分展現。」

民進黨立委沈伯洋。（facebook@沈伯洋）

針對近日「台獨」分子沈伯洋到荷蘭宣稱所謂「反擊中國（大陸）通緝」。彭慶恩指出，沈伯洋之流和民進黨當局色厲內荏，夥同一些反華勢力上演「自嗨」鬧劇，恰恰暴露其面對懲「獨」利劍出鞘的心虛膽寒。「台獨」是一條死路，懲「獨」的法網只會越收越緊。將嚴厲打擊「台獨」分子分裂國家、煽動分裂國家的違法犯罪活動，終身追責。

彭慶恩還針對2名中國台灣男子在日本東京接到被5名日本男子打成重傷一事回應記者。他表示，今年以來，日本社會治安不靖，發生多起包括台灣同胞在內的遊客遇襲事件。且日本首相公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化人員交流氛圍，日本社會右翼分子反華仇華極端行為增多，給遊客人身和生命安全帶來重大風險。台灣同胞是骨肉天親，中方強烈譴責類似的暴力行為，日方應盡快嚴懲肇事者。