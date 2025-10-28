中央網信辦：重點整治低俗團播引誘打賞等4類直播打賞亂象

周日（26日），中央網信辦秘書局發布通知，宣布中央網信辦自即日起，在全國範圍內開展為期2個月的「清朗·整治網絡直播打賞亂象」專項行動，將聚焦娛樂性團播、私域直播等易滋生直播打賞亂象的重點領域，通過專項整治，從嚴打擊低俗團播引誘打賞、虛假人設誘騙打賞、誘導未成年人打賞和刺激用戶非理性打賞等4方面突出問題，督促平台完善直播打賞運行規則，健全直播打賞管理功能，加強直播打賞營利行為規範，營造良好直播生態，促進網絡直播行業健康有序發展。



通知介紹，專項行動期間，重點整治4類問題。一是低俗團播引誘打賞，包括裸露私隱部位，模擬帶有性暗示、性挑逗的動作，發出不雅聲音，或採用特定拍攝手法、場景搭建、著裝設計等方式，渲染、烘托低俗不良氛圍；採用翻牌選妃、蒙面摸人等低俗玩法；使用丨跪爬」、「嘶喊哭泣」等引人不適方式，進行拉票或誘導用戶通過打賞與主播進行互動。

二是虛假人設誘騙打賞，包括營造「貧困戶」、「王妃」、「精英海歸」等虛假人設，冒充軍人、教師、醫生等身份，編排「家庭不幸」、「暴力霸淩」等虛假劇情，或使用AI技術生成虛假內容，誘騙用戶打賞；虛設「密碼房福利」、「送禮解鎖隱藏內容」、「專屬觀看」等互動規則，或通過「打賞返利」、「累計返還」、「刷禮物抽獎」等虛假宣傳手段，吸引粉絲參與涉賭活動，誘騙用戶互動和打賞；虛構「親情陪伴」、「支持青年創業」、「支援國家項目」、「開展公益慈善」、「高價回收藏品」等名目，或搭建私域直播場景，誘騙老年人打賞。

三是誘導未成年人打賞，包括通過「戀愛」、「交友」、「遊戲收徒」等名義，誘導未成年人打賞；教唆未成年人盜用家長身份信息，躲避平台監管，進行打賞；明知用戶為未成年人，仍不制止甚至誘導其打賞；裝扮成未成年人或自稱未成年人進行直播，引誘用戶打賞。

家長給孩子打造「大胃王」人設。（資料圖片）

7歲女童化濃妝直播跳舞。（資料圖片）

四是刺激用戶非理性打賞，包括未對單個虛擬消費品、單次打賞額度合理設置上限，以及未對單日打賞額度累計觸發相應閾值的用戶進行消費提醒，滋生高額打賞風險；以打賞額度為唯一依據對網絡主播排名、引流、推薦，或以打賞額度為主要標準對用戶進行排名，刺激用戶通過打賞提升網絡主播和自身排名；為高等級、高排名或高額打賞用戶賦予直播間「防禁言」、「防踢」等影響直播間信息內容管理的特殊權限，吸引用戶通過打賞獲得特殊權限；在PK環節，設計「打賞入股」、「驗資局」等打賞玩法，助長炫富攀比等不良風氣。

工作要求方面，通知提出四點。一是精心組織實施。各地網信部門要堅持問題導向、效果導向，緊扣整治重點，梳理排查屬地網絡直播打賞平台底數情況，完善實施方案，細化工作舉措，精準穩妥推進，確保專項行動取得預期成效。二是加大處置力度。聚焦直播打賞存在的4類突出問題，依法嚴懲屢教不改的賬號、平台，以及教唆、縱容網絡主播違規獲取打賞的MCN機構。深挖嚴打一批負面典型，公開向社會曝光，形成震懾。

三是規範平台管理。督促網站平台進一步細化審核標準，完善打賞規則，制定專門管理制度，加強打賞限額、消費提醒和營利權限管理，規範榜單、團播、PK等功能應用和互動玩法，健全投訴舉報和未成年人打賞退款機制。四是形成長效治理。要及時總結專項行動工作經驗和工作成效，持續加強對直播平台和網絡主播的監督管理，切實壓實直播平台、網絡主播、MCN機構等主體責任，提升網絡直播打賞問題常態化長效化治理水平。