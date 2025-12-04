文旅部與民航局：鼓勵航空公司開闢「紅色旅遊」市場及航線

周三（3日），文旅部與民航局公布行動方案，提到要完善「紅色旅遊」地區的機場布局，並鼓勵航空公司開拓「紅色旅遊」市場，飛行「紅色旅遊」航線，且支持符合條件的「紅色旅遊」地區機場闢建計劃，納入「十五五」民航發展規劃重點計劃。



「紅色旅遊」指的是中共及其主要領導人於1949年建政前，在其根據地及相關地帶形成的紀念性地點或標誌性建築，進而形成的主題性旅遊，例如陝西延安、貴州遵義、江西井崗山、湖南韶山等地都是為人熟知且重要的「紅色旅遊」景區。

江西井岡山景區。（視覺中國）

新華社報道指出，文旅部、中國民航局日前印發「文化和旅遊與民航業融合發展行動方案」，並在周三公布。方案提出，中國文化、旅遊與民航業將實現更深層次、更大範圍、更高質量的融合。目標是2027年旅遊出行服務水準顯著提高，國際國內旅遊航線覆蓋更廣，融合產品和場景更加豐富多元，形成需求牽引供給、供給創造需求的良性發展格局。

方案並提到，要提升國內旅遊出行通達性。推動更多旅遊城市納入幹支通、全網聯航空運輸服務網絡，鼓勵開通熱門旅遊目的地支線機場互飛、環飛航線，以及空中快線和邊境旅遊航線。官方亦將支持航空公司根據旅遊旺季和研學旅遊、親子旅遊、冰雪旅遊等季節性旅遊出行需求增加航班，配合重大文化和旅遊節慶會展活動推出主題航班。此外，官方還支持按需要開設「銀髮族旅遊」航班，推出老年遊客淡季錯峰出行優惠套餐。

方案還提出，完善「紅色旅遊」地區的機場布局，鼓勵航空公司開拓「紅色旅遊」市場，飛行「紅色旅遊」航線，並支持「紅色旅遊」地區符合條件的機場闢建計劃納入「十五五」（2026至2030年）民航發展規劃重點計劃。並要求加密入境旅遊航線。優化航權配置，引導中外航空公司針對主要客源國和新興客源國，特別是對共建「一帶一路」國家增開直飛航線航班，完善入境旅遊航線網絡。實施入境旅遊航線推廣計劃，每年針對主要入境客源國、新興客源國和入境旅遊主要目的地城市，重點培育打造一批入境遊精品航線。