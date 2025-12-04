馬克龍訪華｜彭麗媛陪同布麗吉特參觀北京人民藝術劇院

12月3日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與夫人布麗吉特（Brigitte Trogneux）抵達北京，開啟為期3日的訪華之行。今日（4日）上午，國家主席習近平夫人彭麗媛陪同布麗吉特參觀北京人民藝術劇院，了解中法戲劇交往。



據央視新聞報道，12月4日上午，彭麗媛和布麗吉特一同前往戲劇博物館，詳細了解北京人民藝術劇院的發展歷程及同法國戲劇界交往情況。兩國元首夫人在劇場觀看了中國經典話劇《茶館》舞台佈景。在戲劇中心，彭麗媛邀請布麗吉特共同欣賞話劇片段，並同演員親切交流。

彭麗媛表示，一代代中國戲劇家在進行藝術創作時，堅持傳承弘揚中華優秀傳統文化，注重汲取外國戲劇有益做法，積極推進創新發展。中國和法國都是文化大國。希望兩國藝術家加強交流互鑒，創作出更多優秀藝術作品。布麗吉特亦感謝彭麗媛的精心安排，高度評價中國話劇藝術，表示願積極推動兩國人文交流，增進人民相知相親。