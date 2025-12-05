世界第一大港寧波舟山港為何霸榜全球16年？

最近，浙江有個大消息——12月2日，世界第一大港寧波舟山港迎來歷史性時刻：「年集裝箱吞吐量突破4000萬標準箱，成為全球第三個達成這一里程碑的港口；提前近一個月，就超過了去年全年總量。」



而且，在「年貨物吞吐量全球第一」這個位置上，寧波舟山港已經連續霸榜16年。



世界第一大港寧波舟山港。（俠客島）

港口，一般人的印象裏就是裝貨卸貨，船來船往，跟普通人離得有些遠。事實上，港口是觀察一國經濟脈動的晴雨表，直接反映著外貿的冷暖與經濟的活力。《俠客島》曾諮詢專家：美國想對中國港口、船舶、航運業下手，把他們本國的相關產業拉起來，能搞成嗎？

專家答「搞不定」。港口、航運這些產業背後是製造業和貿易，貿易強盛、製造強大，才能有更強大的港口和航運。

寧波製造業企業展示牆（俠客島）

寧波舟山港連續16年貨物吞吐量全球第一，最深的根就在這裡。今年1至10月，我國完成港口貨物吞吐量151.3億噸，同比增長4.3%；港口集裝箱吞吐量完成2.9億標箱，同比增長6.4%。

從硬件實力看，寧波舟山港有220公里的海岸線、20個港區，周邊海水常年不淤不凍，舟山群島更如天然屏障；從經濟支撐看，這是中國製造強大的產品力使然。

數據顯示，寧波舟山港300余條集裝箱航線連接200多個國家和地區的600多個港口，每天來往貨輪近300艘次；依託100餘條海鐵聯運線，港口服務腹地經濟發展的觸角延伸至全國16省份69市。

僅以汽車為例，今年前10個月，寧波口岸汽車出口額達325.4億元，同比增長59.8%，其中新能源汽車出口額達221.59億元，同比增長265.27%。

這些中國車都去了哪兒？前三季度，阿聯酋、歐盟、巴西，是出口的前三大市場。吉利旗下的品牌領克，在歐洲和亞太市場就很受歡迎，出口到歐洲的意大利、荷蘭、德國、西班牙，中東的以色列、科威特等國。

中國製造里，少不了寧波本地製造的身影。公牛的插座、貝發的文具、奧克斯的空調、申洲國際的服裝……這些品牌的產品都從寧波舟山港漂洋過海，貨通四方。

寧波舟山港北侖港區（俠客島攝）

講完了熟悉的品牌，再說些大家可能耳生的「掃地僧」。2014年，中國第一顆採用CVD法培育的大單晶金剛石，在寧波晶鑽科技誕生。

單晶金剛石是微電子、量子通信、超精密加工等領域離不開的「硬核」材料。以前，國內合成高品質的單晶金剛石難度很高，供應相關設備的廠家不多，得從日本、美國、德國進口，不僅貴，核心配件還受出口限制。

如今，晶鑽科技不僅實現了設備國產替代，還能生產60毫米×60毫米的單晶金剛石——換算成半導體行業晶圓的尺寸，就是3.35英吋，刷新世界紀錄。

晶鑽科技工作人員展示 CVD 單晶金剛石（晶鑽科技）

這只是寧波製造業眾多「掃地僧」中的一員。「掃地僧」們從不滿足現狀，正努力向高端化、智能化、綠色化方向發展。

在寧波方正汽車部件公司的數字化車間里，從原材料入庫到成品出庫，每一道工序都通過數字化管理系統實現「一物一碼」全流程可追溯。

這是寧波「智改數轉」賦能中小企業的生動縮影。一大批寧波企業正通過「精益管理+數字化」雙輪驅動，實現從「製造」到「智造」的跨越。

值得一提的是2023年寧波探索形成「1+1+N+X」模式，這是當地首創的中小企業數智化改造模式：通過構建1個統一數字底座+1個行業平台，提供N個共性場景和X個個性應用，以「菜單式」解決方案，系統破解中小企業「不想轉、不敢轉、不會轉」的難題，形成可快速複製的「行業樣本」。

談寧波，對其他城市有何意義？事實上，寧波企業的「智改數轉」，提供了一條「從製造到智造」的樣本路徑。

早在2016年，寧波提出「機器換人—智能化生產線—數字化車間/智能工廠」的「點線面」三級躍升路徑，為不同基礎的製造企業提供了清晰的升級路線圖。這種方式循序漸進，不追求一蹴而就，降低了企業轉型風險與門檻。

在此基礎上，寧波通過培育14家卓越級智能工廠樹立起區域標桿，還圍繞石化、汽配等特色產業推出「1+1+N+X」中小企業數字化改造模式，以「一縣一業一案」實現精准賦能。

寧波實踐的另一個顯著特點，是其前瞻性的生態構建與持續迭代能力。

從「5G+工業互聯網」試點到「人工智能+製造」應用，再到佈局人形機器人等前沿產業，寧波不斷融合新一代信息技術，推動智能製造向更高層次發展。特別是國家製造業數字化轉型促進中心的落戶，整合了10億元產業基金和224位技術專家的資源，打通了「產業-技術-金融-人才」全鏈條，為企業轉型提供全方位支撐。

這樣的實踐表明，製造業的數字化轉型不僅是技術的革新，更是產業生態、政策支持與人才培養的系統性重構。這條從「製造」到「智造」的寧波路徑，為廣大製造業城市提供了轉型升級思路。

如今，寧波有綠色石化、汽車製造、高端裝備等八大千億級產業，有專精特新「小巨人」企業352家和重點「小巨人」企業66家，還有製造業單項冠軍企業104家、連續7年全國第一。

圖為浙江寧波舟山港金塘港區碼頭，攝於2024年2月11日。（新華社）

為何寧波能？

寧波東海經濟研究院執行院長陳旭欽認為，改革開放初期寧波已成立輕工、二輕、機械、化工等九大工業局，工業體系門類完整；寧波大儒王陽明的「（士農工商）四民異業而同道」、黃宗羲的「工商皆本」，則為寧波民營經濟注入強大思想力量和內生活力。

今天的文章，我們從港口談起，那是貨物吞吐的關鍵樞紐。「強港口」背後更是「強製造」——一手鍛造堅韌的製造脊梁，一手開啓通達世界的貿易門戶，不僅成為挑在中國製造業肩上的「金扁擔」，更成為中國外貿最前端的「壓艙石」。

這些，是「霸榜」背後更值得關注的信息。

本文轉載自《人民日報》海外版旗下微信公眾號「俠客島」。

