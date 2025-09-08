遠洋漁船船長遇害案移送檢察院　兇手無精神病　家屬求判死刑

今年3月中旬，一名遠洋漁船的船長在印度洋公海海域被船員殺害，並拋屍落海，兇手狙後被警方控制。

9月7日，遇害船長的女兒透露，近期收到威海海警局提供的父親無生還可能證明、兇手無精神病認定等材料，目前案件已移送檢察院。



《南方都市報》報道，遇害漁船船長的女兒小星（化名）稱，近期收到威海海警局提供的父親無生還可能證明、兇手無精神病認定、兇手認罪告知書、兇器認定等材料，目前案件已移送檢察院。

小星表示，不接受任何量刑方面的調解和退讓，「我和媽媽唯一且絕不讓步的訴求是，判處殺人兇手死刑立執」。

據此前報道，3月20日凌晨，小星在小紅書上發文稱，其身為船長的父親於3月11日在印度洋公海海域被船員殺害並拋向公海。她介紹，疑犯曾經在父親的遠洋漁船上工作過，後來父親停止出海三3、4年。2024年8月，父親再次出海，疑犯也跟隨上船工作。

3月24日，威海海警局發布情況通報稱，3月11日，榮成市一艘遠洋漁船在公海發生一宗刑事案件，致1人死亡。威海海警局已於3月12日立案，兇手被控制，涉事船隻已返港。4月，遇害船長家屬稱，疑犯已移送檢察院提請批准逮捕。

今年8月，小星透露，事發至今，被拋至公海的父親遺體仍未找到，父親的朋友們曾開船去案發海域附近尋找打撈，但沒有坐標下，無異於大海撈針。由於疑犯犯案時關閉定位，行兇後又開船亂跑了一個多小時，其本人也不清楚拋屍地點。