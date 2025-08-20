94年廣州錄像廳殺人案　老闆父女遇害妻子遭強姦　3兇手核准死刑

1994年5月6日晚，廣東省廣州市黃埔區某村錄像廳，4名年輕男子來詢問是否可以夜里包場，女老闆何某本不想答應，但想到丈夫也在，包場便能有50元收入（人民幣，下同）便接下生意。然而次日零時許，4名男子突然發難，衝向何某夫婦將其捆綁，致何某丈夫張某死亡，何某屏住呼吸，佯裝死亡。4人搶劫後，用膠帶封住夫婦倆4歲女兒的口鼻致其窒息死亡。之後陳某1、胡某1又先後強姦何某後逃之夭夭。



中國裁判文書網公示，最高人民法院於8月19日公布該案刑事裁定書，核準對被告人陳某1決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對被告人陳某2以搶劫罪判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對被告人胡某1決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產的刑事裁定。裁定書顯示，同案被告人胡某2已判刑。

裁定書顯示，3名被告人均出生於湖南省隆回縣，被告人陳某1生於1972年7月1日，被告人陳某2生於1974年6月29日，被告人胡某1生於1960年3月29日。經覆核確認，1994年5月6日，被告人陳某1提議，與被告人陳某2、胡某1、胡某2（同案被告人，已判刑）共謀搶劫廣東省廣州市黃埔區某村投影室（俗稱錄像廳），後4人攜帶膠帶、棍棒前往投影室。當日22時許，4人待散場後以包場為名留在投影室內。

1994年廣州錄像廳殺人案案發現場。（黃埔檢察）

1994年5月7日零時許，4人分別持棍棒、磚頭等物對投影室經營者張某（被害人，男，歿年29歲）、何某（被害人，女，時年29歲）夫婦實施毆打，並捆綁2人手腳、用膠帶封嘴，致張某重型顱腦損傷並失血性休克死亡。

何某屏住呼吸，佯裝死亡。陳某1等4人在現場搜掠，劫得投影機、錄像機、錄像帶、現金等物品。其間，張某與何某之女（歿年4歲）驚醒哭鬧，陳某2緊捂其口鼻致不能動彈後交給胡某2，胡某2又用膠帶封住張某女兒口鼻，致其窒息死亡。陳某1、胡某1又先後強姦將何某。直至5時許陳某1等4人才離開現場，所劫財物由陳某1帶回家中。何某傷情構成輕傷二級。

被告人陳某1負案在逃期間，與賀某2、陳某3（均已另案判刑）又預謀搶劫被害人古某1（男，歿年50歲）。1998年4月21日10時許，3人到廣東省廣州市白雲區古某1住處，賀某2在一樓放風，陳某1、陳某3以製衣為由騙取古某1信任進入其二樓家中。陳某1、陳某3對古某1實施毆打，採取捂口鼻、扼頸、電線勒頸等手段，致古某1機械性窒息死亡。陳某1等三人劫得VCD機一台、音響一套、唱碟等若干等財物（共計價值3979元）逃離現場。

黃埔檢察走訪案發現場。

最高法核準3人死刑 其中1人在逃期間再次搶劫致人死亡

廣州市中級人民法院經審理作出判決，被告人陳某1犯搶劫罪，判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，犯強姦罪，判處有期徒刑九年，與前判決判處的刑罰並罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；被告人陳某2犯搶劫罪，判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；被告人胡某1犯搶劫罪，判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，犯強姦罪，判處有期徒刑九年，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

宣判後，陳某1、陳某2、胡某1均提出上訴。廣東省高級人民法院經依法開庭審理，於2023年6月14日駁回上訴，維持原判，並依法報請最高人民法院核準。

最高人民法院認為，被告人陳某1、陳某2、胡某1以非法占有為目的，採取暴力手段劫取他人財物，其行為均已構成搶劫罪；陳某1、胡某1違背婦女意志，強行與婦女發生性關系，其行為均已構成強姦罪。在搶劫共同犯罪中，陳某1、陳某2、胡某1共謀搶劫，作案時均積極實施暴力行為，互相配合，共同致2人死亡、1人輕傷，均系主犯，應按照各自所參與的全部犯罪處罰。

此外，陳某1搶劫、強姦負案在逃期間另結夥入戶搶劫並致1人死亡，系該起搶劫共同犯罪中罪責最為嚴重的主犯，後又結夥在青海省搶劫致2人死亡並被判處重刑，主觀惡性極深，人身危險性極大。對陳某1、胡某1所犯數罪，均應依法並罰。胡某1系累犯，應依法從重處罰。

第一審判決、第二審裁定認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當。審判程序合法。最高人民法院經審判委員會刑事審判專業委員會會議討論決定，依照相關法律之規定，於2024年11月做出以上裁定。

檢方曾披露抓捕、追訴細節 2019年發現3名兇手蹤跡將其抓獲

此案發生後，曾引發廣泛關注。廣州市黃埔區檢察院曾在2021年發文披露該案抓捕、追訴等細節。

文章顯示，案發後，時隔多年，其中1名嫌疑人因犯搶劫罪，在2018年被判處無期徒刑，正在青海省監獄服刑。2019年，公安機關通過摸查，發現3名犯罪嫌疑人均在湖南附近活動，黃埔警方遂在當地警方協助下，將3人抓獲。

然而，除1人再次犯罪追訴時效未過之外，其他3人都已過追訴時效。根據相關規定，對於超過二十年追訴時效仍有必要追訴的，應呈報至最高檢核準。但報送最高檢核準追訴，意味著在證據方面不容有誤。

在大量工作，經審查，黃埔區檢察院認為本案犯罪性質惡劣、手段殘忍，後果嚴重，雖然案發距當時（2020年）已過26年，但該案造成的社會影響沒有消失，且被害人及其家屬、被害人的鄉鄰、案發地的群眾均強烈要求司法機關嚴懲3名犯罪嫌疑人，決定報請核準追訴。各種證據讓黃埔區檢察院的追訴得到廣州市檢察院、廣東省檢察院支持，並最終獲得最高檢核準。

據檢方披露，當年幸存的女老闆，這些年過得十分艱辛，再嫁丈夫死亡，兒子出車禍死亡……但為了看到兇手被繩之以法，她仍堅強地活著、努力著。隨著最高人民法院的核準，她終於等來了這一天。