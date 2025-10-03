山東兩女幼師出租屋遇害案　兇手伏法

山東女幼師出租屋遇害案迎來最新進展。10月2日，被害女幼師劉某怡父親劉繼明透露，兇手李某勇已被執行死刑。



《大象新聞》報道，劉繼明表示，他從平度市見義勇為協會獲悉，經最高法核準，李某勇已被執行死刑，家屬們得知這一消息後都深感欣慰，「懲治兇手是我們最大的心願，我會把這個消息告訴我女兒，以告慰她的在天之靈」。

山東女幼師出租屋遇害案。死者劉某怡。（大象新聞）

據此前報道，2023年12月11日晚，山東平度市兩名女性幼師，在出租屋內遭一男子入室殺害。

青島市人民檢察院的起訴書顯示，兇手李某勇因生活不順致其心理扭曲，產生報復同學李某菲 ( 女 ) 的惡念。案發當晚9時許，李某勇攜帶購買的單刃刀竄至李某菲所在出租屋，敲門入室，並趁李某菲不備猛捅數刀，並將其逼入其室友劉某怡臥室後繼續捅刺，致李某菲當場身亡。李某勇擔心罪行敗露，又殺害了劉某怡。

山東女幼師出租屋遇害案。死者李某菲。（瀟湘晨報）

另據《維度新聞》報道，劉某怡在目睹李某勇行兇後，曾大聲呼救並試圖制止對方，最終也慘遭殺害。劉某怡的家屬表示，女兒勇敢地呼救並試圖阻止兇手，他們希望能夠為女兒認定見義勇為。劉父稱，這不僅是對女兒價值的認可，更是對家屬莫大的安慰。