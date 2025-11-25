中日多條航線取消　中國遊客提前回國逼爆日本機場

中日關係連日來持續惡化。中國外交部和中國駐日本使領館先後提醒中國公民近期避免前往日本。

近日，多名中國網民稱，日本多個機場有大批準備回國的中國人，有人原本計劃是近期回國，但也有人選擇提前結束在日行程安排，提前回國。



《極目新聞》報道，11月24日下午，一位剛從日本東京返回福建的遊客表示，她所乘坐的航班是滿座的狀態。她介紹，自己是從日本成田機場飛回國內，原本計劃也是近日回國。她有認識的朋友因為近期發生的事情選擇改變旅遊行程，提前回國，「家裏人也在催，比較擔心安全」。

有網民稱，大批中國遊客在日本機場準備回國。（極目新聞）

有網民分享中國人在日本機場候機等待回國的畫面，人頭攢動仿佛春運一般。（影片截圖）

中國遊客排隊登機。（影片截圖）

中國遊客排隊辦理登機手續。（影片截圖）

在社交平台上，不少網民分享其拍攝中國人在日本機場候機等待回國的畫面，人頭攢動仿佛春運一般。有網民表示，看到有關部門發布避免前往日本的消息後，選擇提前回國。

航班管家DAST的最新數據顯示，截至11月24日10時，已有12條中日航線取消所有航班。此前，國內已有多個航空公司相繼發布《關於日本相關航線客票特殊處理的通告》。

航班管家DAST的最新數據顯示，截至11月24日10時，已有12條中日航線取消所有航班。（航班管家DAST數據）

與此同時，前往日本的中國遊客明顯減少。航班管家DAST的監測數據顯示，未來一周赴日計劃航班取消率將在11月27日達到21.6%，為1個月以來最高值。取消率靠前的航線有天津濱海-關西國際（65.0%）、南京祿口-關西國際（59.4%）、廣州白雲-關西國際（31.3%）、上海浦東-關西國際（30.1%）。

有在日本的中國網民稱，可以明顯感受到近期赴日旅遊的中國人變少。一位在日本留學的中國學生表示，近期多趟中日航班取消，部分機票價格開始上漲，自己也很擔心機票會比較難買。

有網民分享中國人在日本機場候機等待回國的畫面，人頭攢動仿佛春運一般。（影片截圖）

有網民分享中國人在日本機場候機等待回國的畫面，人頭攢動仿佛春運一般。（影片截圖）

《央視新聞》11月20日報道，已有超過54萬張飛往日本的機票被取消，赴日旅遊遭遇「退訂寒潮」。日本野村綜合研究所研究員木內登英預測，中國政府的旅遊提醒可能令日本今後一年旅遊消費收入減少約1.79萬億日元（約合115億美元），使日本實際國內生產總值減少0.29%。