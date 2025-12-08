內地稅務部門查處明星網紅等人員　查補稅款15.23億元

據中國國家稅務總局例行新聞發佈會消息，今年前11個月，稅務部門共查處3904戶高風險加油站，查補稅款41.63億元人民幣（下同）；查處1818名包括明星網紅在內的「雙高」（高收入、高淨值人群）人員，查補稅款15.23億元。發佈會也再次強調，嚴禁平台企業向各類「小哥」等人員轉嫁涉稅義務。



示意圖。（CFP）

國家稅務總局政策法規司司長戴詩友介紹，稅務部門積極支持引導納稅人主動糾正失信行為。今年以來，共有1168戶重大稅收違法失信主體採取自我改正措施後，實現了信用修復，提前移出「黑名單」，同比增長40%；超過1300件經核查未發現檢舉人反映的涉稅問題，各地稅務部門均依法出具了無問題稅務稽查結論。

示意圖。（CFP）

國家稅務總局征管和科技發展司司長練奇峰表示，今年6月，國務院公布了《互聯網平台企業涉稅信息報送規定》。目前已有超過7000家境內外平台企業積極履行了涉稅信息報送義務。

練奇峰表示，規定實施後，平台內從事配送、運輸、家政等便民勞務活動的人員，無需報送其收入信息。平台不得在代扣代繳稅款過程中變相多扣費用，或藉此轉嫁涉稅義務增加其負擔。稅務部門後續還將進一步嚴加督促。