泰柬邊境再起衝突　在柬中國人：炮彈滿天飛　自己準備撤離

泰柬邊境連續兩日爆發衝突，雙方互相指責對方違反停火協議。周一（8日）晚，中國駐柬埔寨大使館發布領事提醒，提醒在柬中國公民密切關注當地安全形勢，提高警惕，加強防範，注意安全。另外，有在柬埔寨務工的中國人向內媒透露，現時邊境「炮彈滿天飛」，他自己已準備撤離。



自今年5月以來，泰柬雙方因領土爭議在邊境地區發生多輪衝突，直到10月26日，兩國在第47屆東盟峰會期間就兩國邊界和平問題簽署和平聯合聲明。然而距離簽署和平聲明還不到兩個月時間，雙方再起衝突，並互指對方發動攻擊。

周二（9日），一名在柬埔寨務工的中國人告訴《極目新聞》，當地網絡信號不好，自己已經準備撤離。他發布的影片稱，泰柬邊境衝突後「炮彈滿天飛」。

網傳畫面顯示炮彈落在公路上。

另一名在柬埔寨從事旅遊行業的羅先生透露，衝突給柬埔寨旅遊行業造成了影響，並導致邊境陸路關閉，原來打算乘坐大巴的歐美旅客基本上改乘坐飛機，或者直接放棄行程。他預計，自由行的歐美客人將減少30%以上。

此外，周一晚，中國駐柬埔寨大使館發布領事提醒稱，柬泰邊境地區再次爆發衝突，造成人員傷亡。中國駐柬埔寨使館提醒在柬中國公民特別是靠近柏威夏省、奧多棉吉省、班疊棉吉省等柬泰邊境地區的中國公民密切關注當地安全形勢，提高警惕，加強防範，注意安全，避免前往邊境地區。如遇緊急情況，請及時報警並向駐柬埔寨使館尋求協助。