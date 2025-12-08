泰柬衝突︱兩國邊境再交火　互指對方先挑釁

泰國與柬埔寨邊境12月7日再爆衝突，泰國外交部晚上表示，柬埔寨軍隊向在泰國境內修繕道路的泰國軍人開火，迫使泰軍自衛還擊，造成2名泰國士兵受傷。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）預定8日將往邊境前線視察。不過，柬埔寨國防部卻稱，是泰國軍隊先開火，而柬埔寨軍隊並未還擊，批評對方作出毫無根據的指控。



2025年7月28日，泰柬衝突踏入第五天，泰國一輛坦克車駛向位於泰國西薩革省的泰國-柬埔寨邊境，在馬來西亞舉行的泰柬邊界衝突停火談判。（Reuters）

柬埔寨國防部批評，於當日下午2時15分，泰國軍隊於柏威夏省（Preah Vihear province）的普蘭托姆（Phlan Thom，暫譯）地區挑起衝突，泰方使用了步槍、機關槍、B-40火箭筒和60毫米迫擊砲。柬埔寨國防部強調，柬國軍隊沒有還擊。

不過，泰國軍方發言人Winthai Suvaree反駁相關說法，稱內容不實。他表示，泰國士兵在進行道路修繕修繕工程時，柬埔寨士兵越境，踏入屬於泰國的地區。 隨後柬埔寨軍隊向保護工程的安全人員開火，促使泰國軍隊依照規定進行還擊。

泰國陸軍第二軍區表示，攻擊發生於下午2時16分，雙方持續間歇性交火，衝突在下午2時50分結束。第二軍區評估認為，當前局勢仍不明朗，衝突可能升級。

新華社引述據泰國媒體報道，兩名泰國士兵在交火中受傷，其中一人腿部中彈，一人胸部中彈。泰國總理府發言人西里蓬當天表示，總理兼內政部長阿努廷密切關注邊境局勢，並已指示國防部和武裝部隊採取一切必要措施，維護國家主權，保障公共安全。