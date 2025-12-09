對美出口銳減29%　中國卻創歷史成為首個貿易順差破萬億美元國家

中國海關總署8日宣布，今年截至11月累計貿易順差為1.08萬億美元。中國僅用11個月便提前超越2024全年度表現，更成為全球首個貿易順差突破1萬億美元大關的國家。



中國成為全球首個貿易順差突破1萬億美元大關的國家。（Reuters）

根據最新數據，11月出口較去年同期成長5.9%，單月貿易順差達約1120億美元，為歷來第三高。

近期中國對美出口大幅下滑，但整體出口仍持續走強。數據顯示，中國11月對美出口額年減29%，然而對其他市場，特別是對東南亞的出口，卻逆勢成長8%。

瑞士銀行UBP亞洲區首席經濟學家卡薩諾瓦（Carlos Casanova）表示，美國目前尚未嚴格限制第三國轉運，使中國得以間接受惠。他說，美國需求依舊穩定，因此區域出口量持續上升，而中國正從中受益。

除東南亞外，中國對歐盟的出口在11月也大幅成長，年增14.8%，顯著高於10月的0.9%。

凱投宏觀（Capital Economics）中國經濟學家黃子春則表示，改道貿易（trade rerouting）在抵銷美國關稅衝擊方面的作用持續增強，並預估中國明年的貿易順差仍會擴大。

比亞迪新能源汽車即將發往巴西。（深圳發布）

荷蘭國際集團大中華區首席經濟學家宋林在一份報告中寫道，「11月的出口數據可能尚未完全反映關稅下調的影響，效果應在未來幾個月內逐步顯現。」

摩根士丹利預測，到2030年，中國在全球出口中的市場份額將從目前的約15%升至16.5%，這得益於在先進製造業以及電動汽車、機器人和電池等高增長領域的優勢。