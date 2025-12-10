粵車南下｜珠海車主稱自駕能省2小時　電動車車主盼完善充電配套

「粵車南下」政策首輪1700個名額抽籤結果已於11月24日公佈，中簽車主自12月9日起可前往指定驗車中心辦理手續，通過審批的車輛將於12月23日零時起獲准進入香港市區。首批驗車車主在接受《香港01》記者採訪時表示，「粵車南下」政策顯著提升了跨境出行效率，「以往赴港耗時3小時，現在自駕預計能縮短三分之一的時間」，不少車主計畫在12月23日啟動首次自駕體驗。



據了解，整個驗車流程半小時內就能完成，花費約1000元，車主張先生表示，自己對驗車流程表示滿意，費用也覺得合理，申請與驗車流程整體順暢。但張先生提到，身為新能源車主，認為香港充電配套指引等方面仍有提升空間。



「粵車南下」政策實施後，車主普遍感受到出行效率的顯著提升。謝先生對比以往流程感慨道：「以前從珠海金灣到香港市區至少耗時3小時，現在自駕車僅需2小時就能抵達，相當於每次往返多出1小時活動時間。」

由12月9日上午9時開始，廣州、珠海、中山及江門4個城市的車主，可申請駕駛粵車入境香港市區。12月23日起，獲批粵車可經港珠澳大橋珠海公路口岸駛入香港市區。（資料圖片）

同時，亦有不少車主表示，自駕更適合攜帶行李或多人同行，能省去轉乘公共交通的麻煩。同樣來自珠海的楊女士在接受《香港01》記者採訪時表示：「珠海離香港很近，但帶老人和孩子拎著行李趕跨境巴士確實費勁，尤其老人和孩子的話就不太方便。如果能開車的話，這些麻煩就都解決了。」

另一位車主張先生則抱著「先行先試」的態度，計畫前往以前自己不開車的話可能去得比較少。如太平山和飛鵝山。

隨著12月23日車輛獲批進入香港市區的日期臨近，正值耶誕節假期，不少內地司機將迪士尼樂園列入行程計畫。

驗車中心工作人員在測量車高。（廖彥雄攝）

當右軚車遇靠左行駛 車主：習慣差異後，沒想像中難

自2023年7月實施「港車北上」以來，陸續有港人駕車北上，但由於駕駛文化差異不時發生事故。如今粵車南下實施，一時間多出數百輛內地車，也有不少香港市民擔憂內地司機會成為「馬路炸彈」。

6月22日傍晚，有港車北上車主下午經港珠澳大橋回港，花了近三個小時才由珠海出境上橋。(港車北上分享群Facebook專頁圖片）

針對內地司機是否適應香港靠左行駛的擔憂，多位位受訪者均表現出信心。張先生表示自己已事先瞭解香港交通法規，有些規則確認與內地基本一致，並認為「只要提前準備，問題不大」。楊女士則是向朋友詢問香港的行車規則，並表示一定要將「靠右行駛」的貼提示貼在方向盤上，提醒自己時刻注意。

謝先生曾有在香港駕駛右舵車的經驗，他指出：「第一次開當然不熟，但走一次就熟悉了。」他亦認為，不像網傳那樣會造成混亂，申請者普遍具備主動學習意願，加上每日僅100輛粵車入境，對香港道路流量影響有限。

在驗車過程中，亦會有工作人員提醒車主内地與香港的交通規則與交通設施比較（廖彥雄攝）

驗車體驗滿意 新能源車主盼完善充電配套指引

「粵車南下」政策為內地居民赴港提供新選擇，尤其提升了家庭出行便利性。儘管申請與驗車流程整體順暢，但充電配套指引等方面仍有提升空間。

張先生對驗車流程表示滿意，「整個驗車流程半小時內就能完成，15項查驗準則，我的車都符合要求。」他提到。此次驗車、牌照製作及上牌共花費1000元左右，他認為費用合理。

作為新能源車主，謝先生還擔心充電問題，不同於國內，香港地區以歐洲標準的充電樁為主。

愈來愈多港車北上，對「歐標」充電站的需求也愈來愈大。（視覺中國）

環保署數據顯示，截至今年9月，本港共有15,578個電動車充電樁，當中僅7枝為國標充電樁。其中4枝中速充電樁位於尖沙咀中港城，另外3枝快速充電樁則分別位於元朗橫臺山邱屋村及港珠澳大橋香港口岸1號停車場。此外，另有多個商場及酒店免費提供國標至歐標轉接器予車主。

梁熙籲兩地儘快完善電動車「國標」制式充電樁等配套設施；圖為香港有商場停車場已設有國標和歐標的電動車充電設施，為「粵車南下」旅客做好準備。（運輸及物流局）

謝先生在接受採訪時表示，「目前很少有攻略指導我們電車南下怎麼查充電位置，怎麼支付，不知道要用八達通還是掃碼」；同時，混能車主張先生也表示，會在出發前加滿油，以應對特殊情況。