楊振寧追思會清華舉行　翁帆發聲幾度哽咽：先生做人做事直率坦蕩

諾貝爾物理學獎獲得者，中國科學院院士，清華大學教授、清華大學高等研究院名譽院長楊振寧在今年10月18日逝世，享年103歲。周三（10日），楊振寧追思會在清華大學主樓接待廳舉行，楊的夫人翁帆會上發聲，並幾度哽咽。



校黨委書記邱勇院士、校長李路明院士、常務副校長曾嶸，學校老領導，楊振寧先生親屬、好友、同事、學生代表，學校師生、校友代表等100余人參加追思會。校黨委常務副書記向波濤主持追思會。追思會開始前，全體默哀一分鐘。

楊振寧追思會在清華大學主樓接待廳舉行。（光明日報）

據《光明日報》報道，深切的緬懷之情縈繞著清華大學主樓接待廳，翁帆的追憶，幾度因哽咽而中斷。期間，她提起楊振寧的少時往事，提到楊與同伴在清華園爬樹、溜冰、唱歌的日子，「唱歌聲音最大的楊振寧......後來我突然意識到，楊先生做人做事直率坦蕩的風格從他童年這一幕已經可以略窺一二」。

翁帆又憶起楊振寧喜愛走路，「一直到他100歲的時候，他還堅持在客廳走上兩三圈」。某次，楊在清華園散步經過西南聯大碑時靜立良久，目光拂過碑石上一個又一個姓名，說紀念碑上有好些他當年西南聯大同學的名字，「我能感受他的沉重與感嘆」。

翁帆還講到楊振寧一個延續多年的愛好，就是編輯短片，「他自己稱之為製作小電影」。其中一部名為《清華園的春天》的作品，記錄了2013年的春日。彼時，他們路過操場南側的小河，兩岸桃花開得正好。翌日，楊振寧便帶著攝像機，與她一同回到該處，「鏡頭中，桃花夾道，楊先生從遠處徐徐走來……」

報道稱，這些細碎卻溫暖的片段，還原出一個更加本真的楊振寧：不僅是物理學巔峰的巨人、心懷家國的赤子、潤物無聲的師者，更是一位始終對世界保持好奇、對美好心懷珍愛、對生命懷抱熱忱的普通人。

楊振寧於1922年出生，曾於抗日戰爭時期的西南聯合大學念本科、碩士，1945年獲公費獎學金赴美留學，就讀於芝加哥大學。1949年，楊振寧進入普林斯頓高等研究院進行博士後研究工作，並開始與美籍華裔物理學家李政道合作。1956年，兩人共同提出「宇稱不守恆」理論，並因此獲得1957年諾貝爾物理學獎，成為最早的華人諾獎得主之一。

1961年，美國普林斯頓，楊振寧與李政道。（VCG）

楊振寧生前最近一次被傳媒拍攝到的動向，是去年10月1日，他攜48歲妻子翁帆度過102歲生日。當時，楊振寧身拄著拐杖，在旁人攙扶下走出酒店大門，其妻翁帆也在後方照顧。

翁帆是楊振寧第二任妻子，兩人於2004年12月結婚，翁帆當年28歲，楊振寧為82歲，年齡差距有54年，引起社會熱議，被媒體形容為「爺孫戀」。