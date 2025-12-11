華為連續兩周超Apple　重奪內地市場份額第一　新機Mate80成關鍵

隨着華為Mate 80系列11月28日正式發售，華為手機在內地的市場份額已連續2周超越Apple，重奪內地市場份額第一。



華為Mate 80 Pro Max。（中關村在線提供）

周四（12月11日），市場研究諮詢機構BCI發布數據顯示，2025年第48周（11月24日至30日），華為獲得內地手機市場27.81%的份額，以顯著優勢超越Apple的17.12%市場份額。此外，OPPO、vivo、榮耀分列排名的第三至第五名。

及至第49周（12月1日至7日），華為以22.89%的市場份額，再度登頂內地手機市場，Apple以18.65%的份額位居第二。OPPO、vivo緊隨其後位居第三、第四名。小米以13.3%的份額排名第五。

11月28日，華為Mate 80系列正式發售，其中標準版起售價4699元（人民幣，下同），較上一代降低800元；Pro版起售價5999元，較上一代降低500元；Pro Max版起售價7999元，較上一代降低500元；RS非凡大師起售價11999元，與上一代相比持平。

內媒報道指，市場回升也折射了消費者對鴻蒙生態信心的回歸，鴻蒙生態經過一年極限突圍目前已超30萬應用與元服務。