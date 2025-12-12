政治局委員馬興瑞再度缺席中央高層會議　兩周內連續兩次引起關注

繼早前傳出缺席中央政治局學習會後，近日，中共中央政治局委員、新疆維吾爾自治區黨委前書記馬興瑞再度缺席高層會議，去向引起外界極大關注。



周四（11日），為期兩天的中共中央經濟工作會議在北京閉幕，會議指出，今年經濟社會發展主要目標將順利完成。中國經濟向新向優發展，現代化產業體系建設持續推進，改革開放邁出新步伐，重點領域風險化解取得積極進展，民生保障更加有力。

然而，央視《新聞聯播》顯示，馬興瑞沒有現身會議，是會中唯一缺席的政治局委員。上月28日，馬興瑞就據報缺席了政治局集體學習，這次是他再度缺席中央高層會議，去向引發廣泛關注。

陳小江生於1962年，2020年任中央統戰部副部長、國家民族事務委員會主任，2022年任中央統戰部分管日常工作的副部長，今次他出任新疆書記，既說明中央對他的重用，他有望在未來成為政治局委員，又說明新疆治理有可能強化統戰工作。

在廣東省期間，馬興瑞曾打破廣東官場30年來由本土官員升任省長的慣例。（VCG）

馬興瑞生於1959年，長期在航天系統工作，2013年3月離開軍工央企，出任工信部副部長，2013年11月空降廣東，擔任廣東省委副書記、政法委書記。2015年他出任深圳市委書記，2017年當選廣東省省長，2021年12月升任新疆書記，2022年在二十屆一中全會上成為政治局委員。

今年7月1日，來自新華社的重磅人事消息顯示，日前經中共中央決定，馬興瑞不再兼任新疆維吾爾自治區黨委書記，另有任用，陳小江任新疆維吾爾自治區黨委書記。