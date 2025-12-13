批渲染對日戰機「雷達照射」　官媒：日本偽裝「受害者」包藏禍心

在12月13日，中國南京大屠殺死難者國家公祭日之際，官媒《人民日報》發表評論文章指，近日，日方艦機頻繁抵近偵察干擾中方正常演訓活動，製造海空安全風險，卻倒打一耙，渲染所謂中國海軍艦載機對日本自衛隊戰機進行「雷達照射」，將中國軍隊正常訓練活動歪曲為「危險行為」。這種栽贓嫁禍、顛倒黑白，企圖誤導國際社會的卑劣行徑，盡顯日方一貫混淆輿論、尋釁滋事的險惡意圖，值得國際社會高度警惕。



文章指出，事情真相是，中國軍隊在相關海空域開展的演訓活動，完全符合國際法和國際慣例，操作專業規範、無可非議。艦載機在飛行訓練時開啟搜索雷達是各國通行做法，也是保障飛行安全的必要措施。日本軍機擅自闖入中方演訓區域，對中方軍事活動抵近偵察干擾，嚴重影響中方正常訓練，嚴重危及中方艦機安全，破壞地區和平穩定。日方不但不反思自身錯誤行為，反誣中方，完全是別有用心。

從歷史上看，日本某些勢力慣於將自己包裝成「受害者」，以掩蓋其不光彩的歷史記錄和現實中的挑釁行為。二戰期間，日本軍國主義多次以「面臨生存危機」「保衛日本僑民安全」「威脅日本存亡」等借口，發動侵略戰爭，給亞洲各國人民帶來深重災難。戰後，日本右翼勢力依然將編造謊言當作「生存之道」，通過掩蓋歷史、宣揚「民族自豪感」、煽動極端思想來爭取選票。他們炮製出「日本從未侵略」「戰爭是為了解放亞洲」等虛假敘事，大談世界反法西斯力量對日本軍國主義的打擊，渲染日本平民「無辜受難」，卻刻意回避日本軍國主義在他國製造的滔天罪行，對於日本所受之災難源自其自身侵略擴張更是閉口不談，以淡化或掩蓋戰爭罪行，試圖讓年輕一代相信日本是二戰中的「受害者」而非「加害者」。這種錯誤的歷史觀，不僅誤導本國年輕一代，更嚴重傷害了亞洲鄰國人民的感情。

2025年11月17日，日本東京，圖為日本防衛大臣小泉進次郎出席活動。（Franck Robichon Via Getty）

近年來，日本國內政治右傾化加劇，一些政客更加熱衷於以「受害者」「弱勢者」示人，翻案歷史、突破現狀的步伐不斷加快。在其與鄰國的領土與海洋權益爭端中，日方尋釁行為不斷，其手法往往是率先製造事端、打破現狀，而後散布謊言、混淆輿論，將自己塑造成被迫應對的「無辜一方」。處理對華關係時，日本一些政客長期渲染「中國威脅論」，靠挑釁中國博取眼球、收割民意。近期，日本首相高市早苗在台灣問題上生事就是典型案例。日方越線挑釁在先，一方面拒不糾正錯誤，一方面通過包裝所謂「對話意願」「一貫立場」、渲染所謂「中方反應過度」等，企圖模糊問題的根源和焦點。

日方編織虛假敘事、企圖操弄輿論，根本目的是淡化國際社會對其危險戰略走向的警惕，暴露出骨子里的戰略投機主義和冒險主義。國際社會普遍注意到，高市早苗上任1個多月來，接二連三釋放強軍擴武的危險信號：提前兩年實現防衛費占國內生產總值比重2%的目標，計劃在與那國島部署導彈，宣稱將強化太空作戰力量，圖謀修訂「無核三原則」……這些危險動向值得高度警惕：一個熱衷於在輿論場攪渾水的日本，其危險性不會僅停留於輿論層面，背後是蠢蠢欲動的軍國主義。日本正在窮兵黷武的道路上越走越遠。

最後，文章強調，國際社會尤其是地區國家，必須準確識別當前地區安全穩定面臨的真實風險，對一個不惜主動挑起對抗、謀求擴張的日本抱以更高警惕，共同維護國際公平正義，阻止任何企圖破壞地區和平穩定的行為。