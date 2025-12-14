中國最大淡水湖鄱陽湖再次打破枯水記錄　將影響候鳥、江豚等

《央視新聞》報道，受晴多雨少天氣和五河入湖流量減少等多重因素影響，今天(12月14日)，中國最大的淡水湖鄱陽湖跌破8米極枯水位線，江西發佈鄱陽湖枯水位水生生物保護紅色預警。



鄱阳湖水位仍将持续走低。（央視新聞）

綜合《央視新聞》和《新華社》報道，12月14日6時，中國最大淡水湖鄱陽湖標誌性水文站星子站，8米的水尺刻度露出水面，標誌着鄱陽湖跌破極枯水位線。隨着水位回落，鞋山湖大面積湖床和洲灘顯露，呈現出典型的枯水期景觀。目前，鄱陽湖通江水體面積較豐水期減少九成。

報道指，今年8月8日，鄱陽湖水位跌破12米枯水線，較常年平均時間提前87天。截至目前，今年鄱陽湖水位有217天低於枯水線，這意味着全年有近三分之二的時間處於枯水狀態。

鄱阳湖水位仍将持续走低。（央視新聞）

近年來，鄱陽湖連續打破枯水紀錄，枯水時間提前、枯水期延長、枯水位降低等枯水特徵呈常態化趨勢。其中，2022年鄱陽湖枯水期水位跌至4.6米，打破歷史極值；2023年鄱陽湖7月20日便進入枯水期，是有記錄以來的最早時間；2024年鄱陽湖豐枯急轉，枯水期水位消落速率達到歷年最高，最大日水位消落0.45米，最大一周水位消落2.68米。

鄱阳湖水位仍将持续走低。（央視新聞）

有關專家表示，鄱陽湖枯水呈現常態化趨勢，會對白鶴、東方白鸛、白枕鶴等數十萬隻候鳥過冬，以及包括江豚在內的水生生物繁衍生息帶來影響。目前，沿湖各地正密切關注水情旱情，科學精準調度水工程，落實疏浚引水、生態補水等應急措施，盡可能降低枯水造成的不利影響。