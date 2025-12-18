深圳今年前11個月辦理離境退稅5.6萬筆　全市退稅商店突破2000間

今年前11個月，深圳全市辦理離境退稅5.6萬筆，同比增長13倍；離境退稅商品退稅銷售額同比增長2.4倍，「即買即退」商品銷售額同比增長近40倍。



今年4月26日，商務部、財政部、國家稅務總局等六部門發文進一步優化離境退稅政策擴大入境消費。深圳在全國率先實施離境退稅「一單一包」便利化模式，實現「商店—旅客—海關」全流程密封管理，且極大縮短口岸海關驗放時長，大幅減少旅客等候時間，進一步提升入境消費便捷性。

4月30日，在深圳萬象城大疆門店，員工使用標準密封袋為顧客選購的產品進行離境退稅「一單一包」打包。（新華社）

9月15日，繼離境退稅「一單一包」便利化模式後，深圳推廣離境退稅「一單一包一碼」便利化模式，數字化賦能管理，將便利化範圍覆蓋全市1640間退稅商店。

6月27日，深圳新增設福田口岸、深圳灣口岸為離境退稅陸路口岸；7月31日，深圳羅湖口岸離境退稅辦理點正式啟用。加上文錦渡陸路口岸、深圳寶安國際機場、蛇口郵輪碼頭3個離境退稅口岸，深圳已開通6個離境退稅口岸。

4月30日，在深圳文錦渡口岸，海關關員檢查旅客攜帶的離境退稅「一單一包」商品密封袋完整性。（新華社）

深圳市稅務局第二稅務分局相關工作人員透露，截至目前，深圳市全年新增離境退稅商店超1000家，全市退稅商店累計突破2000家，位居全國前列。

7月以來，深圳市稅務局會同相關單位先後上線支付寶、微信等第三方退付渠道，支持境外旅客在購物消費後用手機實現「即買即退」退稅款即時到賬。

4月30日，在深圳文錦渡口岸，海關關員對離境旅客攜帶的「即買即退」商品進行驗核。（新華社）

針對港澳旅客，該局聯合相關單位推出全國首個境外電子錢包離境退稅服務，讓港澳旅客通過本地支付軟件直接取得離境退稅款。同時，為了解決國際資金跨行清算流程導致退稅款不能實時到賬等難題，深圳市稅務局還會同相關單位率先上線全國首個跨境支付通銀行卡轉賬服務，保障所有境外旅客退稅款快速到賬。

深圳市稅務局還開發離境退稅自助服務小程序，展示全市離境退稅商店名稱、電話、位置等關鍵信息，小程序還提供多語種服務，並提供14種語言的服務指引，精準覆蓋主要入境旅客群體。

深圳市稅務局推出線上「自助退稅小程序」，消費者可提前預約在指定口岸辦理退稅。

10月1日起，廣東全省範圍內實現離境退稅「即買即退」互認辦理。境外旅客在廣東省內離境退稅「即買即退」商店或集中退付點現場申領與退稅款等額的預付金後，可選擇廣東省內任一可辦理離境退稅口岸離境。