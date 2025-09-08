北上注意｜港人即日起可用AlipayHK在深圳退稅　將以港幣急速到帳

AlipayHK 宣布，在深圳市稅務局及中國人民銀行深圳市分行支持下，聯同離境退稅代理機構廣東華興銀行，於深圳首發離境退稅服務，成為本地首個推出相關服務的電子錢包。



以往港人辦理離境退稅多依賴信用卡或現金結算，流程較繁複、到賬周期長、並可能產生外幣兌換損失。今次合作後，港人可在深圳熱門商圈「即買即退」集中退付點及6個出入境口岸退稅點，以港幣辦理退稅，款項極速直接存入 AlipayHK 賬戶，便於回港後用作消費、繳費及公共交通等。



AlipayHK 指出，即日起，港人在深圳逾1500間退稅商店購物並獲發退稅單後，可前往與 AlipayHK 合作的熱門商圈（如深圳福田星河 COCO Park）之集中退付點，或6個出入境口岸辦理「即買即退」或一般離境退稅手續。用戶只需於 AlipayHK 首頁搜尋「退稅」進入相關小程式並揀選目的地退稅，或於退稅服務點掃描 Alipay+ 退稅受理台卡顯示退稅碼，一掃即可將退稅款項以港幣入賬至 AlipayHK。與過往退稅至信用卡或銀行賬戶相比，可大幅節省時間。

Alipay HK退稅全流程。

深圳市稅務局第二稅務分局局長戴文忠表示：「很高興AlipayHK選擇將港人離境退稅服務的首發落戶深圳。作為落實國際離境退稅政策的重要舉措，我們選擇與香港最多活躍用戶的電子錢包，同時也是港人北上消費最多的電子錢包合作，推出數字化退稅體驗，預計將提升港人在深消費意願。」

AlipayHK 行政總裁李詠詩表示：「2024年逾200萬港人使用AlipayHK北上消費，使用人數履創高峰，數據顯示港人亦特別喜愛在深圳消費。很高興和深圳市稅務局攜手推動政企合作創新，讓AlipayHK成為香港首個支援在深離境退稅的電子錢包。未來我們將持續拓展本地及跨境便民服務，將進一步提升港人北上使用 AlipayHK 的便捷性與深度體驗。」

在深圳即買即退退稅點，可以進行退稅。

據介紹，AlipayHK 目前已在內地支援所有線下門店付款，只要見到「支付寶」或「AlipayHK」標識，即可用港幣支付且無需手續費，並可享商戶折扣；平台亦提供多樣化預約式服務，包括高鐵提前購票、預約打車、餐廳取號排隊、團購優惠券、預約醫療服務等，並整合逾200項數字化小程式，涵蓋叫車、掃碼點餐、茶飲點單、充電寶租借、電話費充值等生活場景。

推廣方面，即日起至9月26日，北上消費使用 AlipayHK 可享首10筆打折優惠，並有逾100個合作商戶與商場優惠（最高可達人民幣1988元）；用戶可於 AlipayHK 首頁右上方「Chill生活」查閱相關優惠。