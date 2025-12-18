海南封關正式啟動　5大關鍵影響中國未來

海南自由貿易港全島封關於今（18）日正式啟動。《中新社》旗下融媒體《國是直通車》報道指出，封關運行後的制度設計與產業布局，將不僅影響海南本身，也對中國整體對外開放與經濟結構轉型具有關鍵意義。



報道引述國家創新與發展戰略研究會學術委員會常務副主席、重慶市原市長黃奇帆指出，海南作為中國唯一的自由港，應在制度與產業層面率先突破，成為全國內外貿一體化與高水準開放的重要試驗區。

黃奇帆在今年「讀懂中國」國際會議於廣州舉行期間，出席「海南自貿港建設與國際貿易新空間」分論壇並發表主題演講時，作出上述表示。

清瀾港口岸既是海南自由貿易港8個對外開放口岸之一，又是10個「二線口岸」之一。（新華社）

他在演講中指出，今年年底海南島自由港封關運行，「這已經是準備了幾年的一件大事，也是中國自由港建設、自由貿易試驗區建設具有里程碑意義的一件大事」。

談及自由港的基本制度設計，黃奇帆指出，自由港應具備五項核心政策，包括企業所得稅趨近15%、個人所得稅趨近15%、零關稅、服務貿易零壁壘，以及海外投資利潤回流免稅。他表示，這五項制度安排，將對海南經濟以及中國自由港建設產生「歷史性、長週期的推動力」。

在封關後的產業發展方向上，黃奇帆認為，除既有產業基礎外，至少有五件事對中國具有重大戰略意義，並將成為推動海南未來發展的關鍵。

第一，推動內貿與外貿一體化。黃奇帆指出，海南應實現島內貿易、與內地貿易及國際貿易的「三位一體」，做到同線、同質、同標準。他表示，中共二十大已明確提出推動內外貿一體化，國務院也規劃在2030年前完成相關目標，海南可率先一步到位，甚至將全國目標提前至明年在海南實現，成為中國內外貿一體化的第一個發源地。

海南洋浦經濟開發區拍攝的海南自貿港建設重要的集裝箱航運樞紐。（新華社）

第二，大力發展服務貿易。黃奇帆指出，目前全球服務貿易佔比約25%，歐美國家可達30%至40%，而中國僅約13%。他認為，自由港的核心不在於單純的貨物貿易或保稅功能，而在於高附加值的生產性服務業，包括物流、研發、金融、檢驗檢測、數位化、專業諮詢、教育與醫療等領域，海南應在此全面發力。

第三，打造RCEP樞紐。他指出，中國與東南亞15國組成的RCEP已實現貨物與服務貿易高程度開放，海南作為自由港，應成為中國與東南亞經濟往來的重要橋梁與交易中心，承接RCEP區域內的貿易與投資活動。

海南自貿港。（資料圖片）

第四，成為「一帶一路」人民幣回流基地。黃奇帆指出，目前「一帶一路」沿線人民幣結算比例偏低，主要原因在於缺乏有效回流機制。他認為，海南可利用自由港制度優勢，建立金融回流體系，促進沿線國家持有的人民幣回流中國，為「一帶一路」提供制度支撐。

第五，服務人民幣國際化進程。黃奇帆表示，中共二十大提出「有序推進人民幣國際化」，顯示政策力度正在加強。他指出，中國GDP佔全球比重接近20%，人民幣在全球清算結算中的比重近年已提升至6%至7%，仍有明顯上升空間。海南作為自由港，應建立離岸人民幣資金池，成為人民幣國際化的重要基地與關鍵節點。

黃奇帆總結指出，若能將上述五項發展方向，與海南現有的稅制與制度優惠相結合，一定會在今後5年至10年、15年，把海南島的發展推上一個新的台階。