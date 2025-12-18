12月18日起，海南自由貿易港正式啟動全島封關。



至此，進口徵稅商品目錄、貨物流通稅收政策、禁限清單、加工增值內銷免關稅政策、海關監管辦法等一系列封關政策及配套文件同步實施。

12月18日，一艘裝載著石化原輔料的外籍船舶泊入國投洋浦油儲碼頭30萬噸級原油泊位（無人機照片）。（新華社）

據介紹，現行3張進口「零關稅」商品清單共約1900個稅目。全島封關運作後，進口「零關稅」商品將實行負面清單管理，用進口徵稅商品目錄取代此前的「零關稅」商品正面清單。

「零關稅」商品範圍擴大至約6600個稅目，佔全部商品稅目的比例達到74%，比封關前提高了近53個百分點，顯著提高了開放水平。享惠主體範圍明顯擴大。全島封關運作後，享惠主體將基本覆蓋全島有實際進口需求的各類企事業單位、民辦非企業單位等。

海南自貿港。（資料圖片）

海南自貿港封關，什麼是一線放開，二線管住？

封關運作是指在海南全島建成一個由海關監管的特殊區域。在這一特定區域內，「封關」的概念也可以簡稱為：一線放開，二線管住，島內自由。

「一線」指的是海南自貿港實行更加自由便利的貿易投資政策，像其它自貿港如香港、新加坡那樣，全面與全球聯通。

「二線」指的是海南自由貿易港與內地的聯通，就是在海南自貿港和內地之間進行適度的管制，目的是為了保障國家貿易管制政策的統一和做好與內地稅制落差的銜接。管理的對象主要是貨物、商品、運輸工具，但與內地間人員往來不會發生變化。

島內自由，海南全島封關不是把海南封閉成一個孤島，而是以封關為契機，把島內的自由貿易搞活，形成更大的輻射半徑，從而形成一個磁場效應。

海南洋浦經濟開發區拍攝的海南自貿港建設重要的集裝箱航運樞紐。（新華社）

《央視新聞》報道，目前，海南全島有8個對外開放口岸和10個「二線口岸」。封關後，從海口出島、通過貨車裝載的離島貨物約有8成將從新海港和南港二線口岸通行，通過查驗被海關放行的貨車將直接開上滾裝船舶，乘船渡過瓊州海峽離開海南島。

未來，海關還將在海口新海港二線口岸建成三級監控指揮中心，涵蓋業務管控、監控指揮、智能審圖等風險管控功能。

清瀾港口岸既是海南自由貿易港8個對外開放口岸之一，又是10個「二線口岸」之一。（新華社）

位於海南儋州的洋浦港，走海運8成以上的集裝箱貨物將從這裏經二線口岸離島。海口海關所屬洋浦海關副關長王遠忠介紹，洋浦港是海南自貿港最大的海運對外開放口岸，現有35條國際航線，將來是自貿港「一線放開」的主通道。