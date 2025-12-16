新會陳皮造假｜廣西｢工藝皮｣冒充　1個月速成扮｢10年貨｣售2000元

央視12月14日曝光新會陳皮造假產業鏈。部分陳皮生產企業為緩解資金佔用壓力，採用「速成加工」方式，將1個月的茶枝柑果皮加工處理後偽冒成3-10年的自然陳化陳皮，批發價每公斤140元（人民幣，下同）左右，售價卻高達2000元。相關部門成立聯合調查組，正在全面調查中。



央視報道，接到群眾舉報，陳皮市場疑似存在年份虛標、產地和工藝造假問題，千元的「年份陳皮」可能名不副實。在調查過程中發現，部分直播間低價出售陳皮，不符合市場規律。也有主播爆料，市面上8成的所謂「廣東新會陳皮」實為「廣西陳皮」。

直播間號稱為10年陳皮，但價格卻很低廉，不符合市場規律。（央視財經）

茶枝柑新果皮冒充陳皮 廣西浦北出現「速成工藝陳皮」

廣西欽州市浦北縣是茶枝柑重要種植基地，其果皮是陳皮風味「越陳越香」關鍵，不少廣東新會的頭部商家常年來進貨，浦北成其重要原料供應地。

廣西浦北金浦龍陳皮科技產業有限公司負責人透露，「按行業共識與團體標準，柑皮需陳化三年以上才可稱為陳皮，陳化時間越長價值越高，但自然陳化需長期積壓資金，多數企業難以承受」。所以一種「輕工藝」的速成加工方式在行業之間開始流行。

僅需一個月，就能將新採收的茶枝柑果皮處理為外觀近似三年、五年自然陳化過的陳皮，陳化周期大幅縮短。自然陳化五年陳皮批發價300-400元/kg，企業造假「工藝皮」僅140元/kg左右，成本價大幅降低，讓不少商家放棄自然陳化、鋌而走險。

在分揀車間可以看到大批量造假的工藝皮陳皮，因加工受熱差異形成不同色差。工人們會分揀出來，按照色差標註3年、5年、10年等不同年份。負責人透露，「同皮不同價」，標五年款賣1000元/kg，標十年款賣2000元/kg，僅憑外觀就能翻倍抬價，利潤超成本十倍以上。

廣東新會陳皮從廣西浦北進貨 「工藝皮」貼上陳皮標籤以假亂真

「廣東新會陳皮」市場前景良好，核心在於它是唯一獲國家地理標誌保護的陳皮品種，其「越陳越香、越陳越值」的特性，成為了嶺南地域文化和經濟發展的重要標識，售價一直頗高。

報道指，在廣西的分揀倉庫可以看到，大量標註「新會陳皮」的紙箱正打包「工藝皮」，批量地發往廣東新會，造假供需鏈路已成熟穩定。部分廣東新會商家透露，「廣西『工藝皮』因價格低廉成為電商供貨的重要選擇。茶枝柑是新會陳皮的唯一原料，但廣西陳皮的外觀幾乎以假亂真。

商家坦言，「浦北原料從新會發貨更易獲消費者信任，『工藝皮』通過現代技術仿多年陳化效果難被鑑定出來，即便非真年份也無需擔心投訴」。因為他們有「新會陳皮」證明商標授權證書，無論原料產自何處，委託其生產的產品均可標註「新會陳皮」字樣。這樣的違規操作已成為行業默認。

部分企業倒賣資質 地理標誌亂貼新會陳皮

江門市新會區懂潤農業有限公司負責人介紹，「企業只要具備相關資質，即可在產品外包裝上印製帶有公司統一社會信用代碼的『地理標誌專用標誌』，消費者們可通過掃碼查詢產品的來源和資質。」

陳皮報價不區分產地，僅分通貨及精選兩類。通貨原料主要收購自廣東新會周邊區域，會將廣西收來的陳皮原料混在一起加工，不易被發現。不少商家倒賣資質，將廣西「工藝皮」貼上「新會陳皮」商標和地理標誌，搖身變為 「正宗新會老陳皮」。此類工藝皮貨源充足，可按需供應。

儘管地方政府建立了環環相扣的合規體系，但在市場中，這些保護措施被企業逐步瓦解，在中國陳皮樂豐（新會）集散中心，商戶們甚至可以公開叫賣，毫無顧忌。

12月15日，廣西浦北縣市場監督管理局發佈情況通報，將會成立多部門的聯合調查組，全面調查廣西陳皮違規事項。廣東也迅速成立了聯合執法工作組，連夜奔赴涉案的6家生產經營主體開展專項查處行動。