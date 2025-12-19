Sony撤離惠州工廠易主　曾產全球五成光碟機　員工獲｢N+3｣補償

近日，網傳Sony（索尼）在華南第一家獨資工廠Sony精密部件（惠州）有限公司（以下簡稱Sony惠州廠）撤離中國。據澎湃新聞報道，Sony惠州廠於2024年底完成股權處置，將其轉讓予日本再生晶圓製造企業RS Technologies（以下簡稱RST），相關交易已在去年年末正式落地。



相關資料顯示，Sony惠州廠自1996年設立，是Sony在華南地區建立的首家獨資企業，曾是其重要的製造樞紐。其主要產品涵蓋手機、數碼相機、攝像機、光學唱頭、平板顯示器及新型電子元件。其中，光學唱頭的全球市場份額一度高達45%，使其成為全球最大的光學唱頭生產基地。在發展巔峰期，該廠承擔了全球約一半的DVD播放機生產任務，員工規模曾超過三萬人。

RST的收購通知（官網圖片）

根據Sony中國及相關公告資訊，此次股權出售予日本RST株式會社的計劃於2024年12月下旬完成。交易完成後，據天眼查資料顯示，今年1月份，Sony精密部件（惠州）有限公司已經更名為艾索精密部件（惠州）有限公司，公司負責人、投資人、高級管理人員已經陸續完成變更。

企查查顯示，原Sony惠州廠已完成更名（企查查截圖）

RST在公告中表示，將繼承原工廠的光學拾音頭模組製造技術，並計劃未來拓展車載攝像頭模組等新業務，以把握中國新能源汽車市場帶來的增長機遇。

RST官網沿革資訊顯示，該公司今年分別在下廈門，山東，廣東等地進行了一系列投資和收購（官網圖片）

此外，據《快科技》報道，在工廠關閉與人員安置過程中，Sony為中國員工提供了「N+3」的離職補償方案。據悉，不少工齡較長的老員工獲得的遣散費總額超過二十萬元人民幣。許多員工對企業的離開感到不捨。

此前，另一日本品牌中山佳能（Canon）在撤離時，也曾因優厚的員工補償方案受到網路關注。其補償並非簡單的「N+1」，而是採取了「2.5N+1」的計算方式，並額外疊加了多項特別慰勞金。

粗略估算，一名工作18年、平均月薪8000元的員工，常規N+1補償約19月工資，15.2萬元，但在佳能可拿到46個月36.8萬元，加上5.5萬元，多出約27.1萬元。據了解，在社交平台上，有自稱佳能組裝組長的網民稱，自己拿到了88萬。