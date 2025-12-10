Canon廣東撤廠「超狂補償方案」曝光　失業者笑呵呵：多謝佳能

日本企業大廠佳能（Canon）11月21日關閉在廣東中山的印表機工廠，有1400名員工跟著失業，但多數人卻是笑呵呵，因為每個人不僅能拿到破天荒的「2N+1」業界補償天花板，還能參加「畢業典禮」吃「送別飯」，並由董事長親自寫推薦信謀出路，讓員工們紛紛驕傲地曬出離職證明，引發熱議。



綜合陸媒報導，佳能中山工廠曾是全球最大的印表機生產基地之一，如今因中國國產品牌崛起、大陸市占萎縮，加上市場需求下滑，決定停止營運。不過，佳能推出「2.5N+1」的裁員補償方案，N代表年資，無上限，且另有5個月稅前薪資的就業支援金，以及最高1.5萬元人民幣的感謝獎金。

中山佳能工廠停產，裁員補償遠超中國國家標准，引起內地網民熱議。（canon中國官網）

因工廠倒閉而失業 多數人卻笑呵呵 來看看這豐厚的裁員待遇：

若以年資18年、月均薪資8000元人民幣計算，員工最終可獲賠近40萬元人民幣。一名年資20年的員工就在網上曬出離職證明，稱自己拿到63萬人民幣：

感謝佳能，20年換來的！

還有一名自稱組裝線的組長拿到88萬人民幣補償。

更令員工感動的是，佳能不僅為員工辦「畢業典禮」，請員工家屬吃飯送別，且人事部門還細緻整理每位員工的技能檔案，主動聯絡其它企業開專場招聘會，連董事長都親自寫推薦信，為員工找出路。

員工們紛紛在社群平台上曬出離職證明，表達對廠方的感謝和不捨：

「佳能，感動常在」

「佳能是真正把員工當人看」



也讓不少網友羨慕直呼：

「這還是資本家嗎」

「這樣的資本家誰不愛」

「把黑心企業壓在地上摩擦」



