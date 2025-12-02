Canon中山工廠停產　曾有過萬名員工　造全球五成影印機

中山佳能（Canon）影印機工廠不敵市場萎縮停產。該廠紮根廣東24年，曾有過萬名員工，但因近年國內LBP（鐳射影印機）品牌快速崛起，公司經營困難，最終決定停產。該廠的相關負責人透露，佳能中山工廠停產前，所生產的產品已100%出口至其他國家。



《第一財經》報道，多家中山企業確認，中山佳能影印機工廠已於11月21日停產，員工臨時放假到11月28日，目前該廠正在與員工、供應商結清關係。

Canon中山公司宣布停產關閉：將妥善處理員工安置，優於法律補償

紮根廣東24年 曾造全球五成影印機

Canon在2001年落戶中山，成立佳能（中山）辦公設備有限公司（以下簡稱中山佳能工廠），屬Canon全球供應鏈的一員，主要以生產彩色、黑白雷射影印機為主，產品出口全球多地。

《觀察者網》報道，在巔峰時，該廠曾是全球最大的黑白雷射影印機生產基地，佔全球產量的50%。到2022年4月，中山佳能工廠累計生產1.1億部鐳射影印機，全年實現工業總產值近32億元（人民幣，下同），其租用的工業廠房面積達12.5萬平方米。

日本佳能（Canon）集團位於廣東中山印機工廠，決定停止生產經營，並與剩餘1400名員工、供應商結清關係。（翻攝官網）

有報道稱，該廠高峰期有上萬人上班，「3元管飽的食堂、帶空調的免費宿舍」的待遇吸引了眾多求職者排隊入職，被視為珠三角工人眼中的「鐵飯碗」，一度有很多工人排隊入廠打工。

近年來，由於市場環境急劇變化，LBP（鐳射影印機）市場持續萎縮、中國國內LBP品牌快速崛起，公司經營困難持續加劇。企查查數據顯示，2022至2024年員工數從3372人銳減至1656人，截至2025年9月員工只剩下約1400人。

2025年11月24日，中山佳能工廠向全體員工發出公告稱，決定11月21日停止生產經營，同時承諾將嚴格依照中華人民共和國勞動合同法及相關法規，妥善處理員工安置、薪酬結算等後續事宜，切實維護員工的合法權益。

一則關於Canon佳能（中山）辦公設備有限公司停止運營的公告在網絡上公開。(網絡圖片)

目前，已有不少員工陸續拿到賠償離開公司，有員工在社交平台上透露，佳能中山工廠的賠償方案需保密。此外，對已離職的員工，佳能將提供再就業支援。

一家中山小家電企業負責人表示，中山佳能現在停產，主要是由於鐳射影印機市場競爭壓力劇增，其部分訂單分流到越南、泰國等地的東南亞工廠，以及佳能的戰略重心轉移到醫療影像、半導體設備等更高利潤的業務。

有網民在社交平台上發布中山佳能公司的終止勞務關係證明和求職推薦信。（小紅書截圖）

不敵國產崛起 關廠前產品已100%外銷

IDC數據顯示，2025年A4與A3兩類影印設備出貨量同時下滑，鐳射影印設備市場正處在結構調整階段。2025年上半年中國A4鐳射影印設備出貨量317.7萬台，同比下降5%；A3鐳射影印設備出貨量27.2萬台，同比下降10%。

同時，中國鐳射影印機市場競爭加劇，國產品牌份額擴大。IDC和第三方公司的數據顯示，國產品牌A4鐳射影印機在中國市場的份額從2010年的16%躍升至2024年的42%，佳能2024年在全球鐳射影印機市場的份額占比達22.9%，但在中國市場的份額僅占6.4%。

Canon佳能（中山）辦公設備有限公司。（翻攝官網）

而在國內市場，國產影印機的崛起更為「迅猛」，相關數據顯示，隨著中國代表性影印機企業關鍵技術突破，國產品牌迅速崛起，2018年以前，國產品牌影印機在中國的市場占比不足10%；自2021年起，國產品牌影印機的中國市場佔有率已超過20%。

有業內人士表示，佳能中山工廠的退出，的確與國產品牌鐳射影印機的快速崛起有關。中國本土品牌奔圖、聯想、華為、小米紛紛加入鐳射影印機、多功能影印機（MFP）的生產，在產品價格更低的同時，又能滿足自主可控的安全需求，讓佳能、惠普（HP）等國際品牌的市場份額逐漸下降。

今年６月奔圖發佈「扛打」系列新機，以40萬頁連續列印、卡紙率低於0.02%獲世界紀錄認證，並服務夏季達沃斯論壇。（新華網）

此外，有佳能中山工廠的相關負責人透露，佳能中山工廠所生產的產品現已100%出口至其他國家。但在幾年前，該工廠還有一定比例的產品在國內銷售。

目前，佳能集團在中國市場仍有佈局，截至2024年3月末，佳能集團在中國有5家生產製造公司，分佈在廣東中山、深圳和遼寧大連、江蘇蘇州。銷售公司佈局上，《佳能（中國）可持續發展報告》顯示，佳能集團在北京、上海兩地還有5家銷售子公司。研發佈局上，佳能在中國的研發公司有3家。