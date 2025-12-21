海南自貿港封關可「雙港聯動」？梁海明：香港可成為超級合夥人

12月18日起，海南自由貿易港正式啟動全島封關。至此，進口徵稅商品目錄、貨物流通稅收政策、禁限清單、加工增值內銷免關稅政策、海關監管辦法等一系列封關政策及配套文件同步實施。



海南大學「一帶一路」研究院院長、絲路智谷研究院院長梁海明發表對海南自貿港封關和香港共同發展的看法，《香港01》整理如下。



7月5日，海口日月廣場免稅店的工作人員在打包免稅品。（新華社）

香港是高度成熟的國際商業中心，海南是正全力建設的製度型開放「試驗田」。您認為兩者定位差異是什麽？共同的發展目標是什麽？「雙港」聯動有怎樣的基礎？

梁海明：香港與海南自貿港在定位上的差異既鮮明又互補，展現出「雙港聯動」的巨大潛力。香港作為高度成熟的國際商業中心，依托完善的國際金融體系、普通法法律體系和全球化營商環境，具備全球資本、技術、人才和信息的高效配置能力，是中國內地連接國際市場的重要橋梁。而海南自貿港則是中國製度型開放的「試驗田」，通過「零關稅、低稅率、簡稅製」等創新政策，著力打造面向全球的開放門戶，重點發展旅遊業、現代服務業和高新技術產業。兩地一個是全球資源配置平臺，一個是製度創新和市場擴展的載體，在「十五五規劃」實施的基礎性框架下，香港不僅可以繼續發揮「超級聯系人」和「超級增值人」的角色，還可以通過與海南的深度合作，成為推動國家戰略的「超級合夥人」。

盡管定位不同，香港與海南在服務國家發展大局上的目標高度一致，均致力於深化改革開放、助力國家雙循環戰略。香港強化國際資本市場的連接功能，推動中國企業「走出去」，海南則通過更靈活的政策吸引全球投資進入中國市場，成為「引進來」的重要窗口。兩地聯動的基礎深厚：政策上，中央明確支持「雙港聯動發展」；產業上，香港的國際化經驗與海南的製度創新能力相輔相成；地緣上，兩地同處中國南部，面向東盟等共建「一帶一路」國家，共享區位優勢。通過「雙港聯動」，兩地不僅能在金融、服務貿易、科技創新及旅遊文創等領域深度合作，形成優勢互補，更能共同融入和服務國家發展大局，推動中國在全球經濟中的開放與合作。

梁海明認為，海南和香港可以在進行合作和互補。（資料圖片）

海南自貿港擁有「零關稅、低稅率、簡稅製」和更加自主的立法權等特殊政策。香港則擁有與國際高度接軌的普通法體系和成熟的營商環境。「雙港」聯動應如何在法律銜接、標準互認、數據跨境流動等關鍵領域展開？

梁海明：海南自貿港與香港的「雙港」聯動在法律、標準和數據領域的合作，不僅是實現聯動發展的關鍵，還為海南打造與國際接軌的開放環境提供了重要助力。特別是國際調解院總部設置在香港，將為海南自貿港引入國際爭議解決的優質資源。香港憑借其成熟的普通法體系和國際仲裁優勢，可通過聯動海南自貿港，共同設立聯合仲裁和調解機構，推動國際商事爭議的高效解決，提升海南在全球投資者中的法律公信力。同時，香港高校的法學院與海南高校的法學院可以開展合作，共同培養熟悉國際法律規則和自貿港政策的專業人才，進一步完善海南的法治環境建設。此外，海南可借鑒香港在知識產權保護、金融監管和國際商事法律服務等領域的經驗，打造更具吸引力的法律製度創新範例。

清瀾港口岸既是海南自由貿易港8個對外開放口岸之一，又是10個「二線口岸」之一。（新華社）

在標準互認和數據跨境流動方面，香港與海南的合作潛力巨大。海南自貿港可以引入香港在醫療衛生認證、教育資質評估和金融服務標準等領域的國際化經驗，推動本地產業與國際規則接軌，提升自身的國際競爭力。以及，瓊港兩地還可在獸醫認證和寵物醫院管理方面展開合作，借助香港在動物醫療服務和執業獸醫資格認證上的國際標準，推動海南寵物醫療行業的規範化和專業化發展。

同時，兩地可以探索建立數據跨境流動試點機製，在金融科技、跨境電商和智慧城市建設等領域，實現數據共享與安全流動。香港在數據保護和網絡安全方面的成熟經驗，也可以幫助海南構建高效、規範的數據監管體系，為自貿港的數字經濟發展提供堅實保障。通過法律、標準和數據領域的深度合作，「雙港」將共同為國家深化改革開放戰略註入新動能，推動區域經濟一體化和全球資源配置能力的進一步提升。

在具體產業層面，您認為「雙港」在哪些重點領域最具聯動潛力？

梁海明：在具體產業層面，海南自貿港與香港特別行政區具有高度互補性，「雙港」聯動在多個重點領域展現出巨大合作潛力。海南和香港可以在以下六大優勢產業領域深化合作，為兩地經濟發展註入新活力，同時服務國家「十五五」規劃。這種全方位、多層次的產業合作，不僅有助於提升海南在全球經濟中的競爭力，也能夠進一步鞏固香港作為「超級聯系人」、「超級增值人」和「超級合夥人」的地位，共同推動中國經濟高質量發展。

生物技術方面，海南擁有豐富的熱帶生物資源，自貿港政策助力產業發展，而香港具備國際化科研能力和資金支持優勢。兩地可聯合建立生物技術研發中心，將香港的科研成果在海南實現產業化，同時依靠香港的生物科技融資能力，推動海南生物技術產業鏈的完善。

海南博鰲鎮沙美村。 博鰲亞洲論壇2023年年會日前在海南舉辦，在論壇的輻射帶動下，海南博鰲鎮積極推進村莊農旅產業融合發展，探索鄉村振興實踐路徑。(新華社)

環保科技領域，海南作為生態文明試驗區，在新能源、海洋生態保護和綠色發展方面需求旺盛，可借助香港在綠色金融、低碳技術和水資源管理等領域的經驗，共同開發環保科技項目，促進海南綠色經濟發展。

知識產權貿易是兩地合作的另一亮點。香港作為國際知識產權保護樞紐，擁有成熟的交易體系，海南則通過政策創新構建國際化知識產權平臺。兩地可聯合打造知識產權交易中心，推動環保科技、生物醫藥等領域的專利和技術跨境交易，強化海南市場的國際吸引力。

在文化創意方面，海南可結合自然與旅遊資源，借助香港在影視、動漫和藝術設計上的國際化經驗，開發全球化文旅項目，提升海南文化軟實力和國際影響力。

遊客在海南三亞體驗水上項目。（海南省旅遊和文化廣電體育廳）

現代服務業中，香港在法律、會計、檢測認證等專業服務領域的成熟經驗，可幫助海南提升營商環境。特別是在食品安全、藥品檢測等出口領域，香港的標準可助力海南產品國際化。

教育合作方面，香港與海南在教育領域的合作潛力巨大，可通過優勢互補共同提升國際教育水平。香港憑借其國際化教育資源、優質學術環境和全球影響力，可為海南提供先進的教育理念和管理經驗。而海南自貿港的政策優勢與開放環境，為香港高校在海南獨立辦學創造了條件。香港高校可在海南設立校區，結合當地資源，開展創新教育和科研，吸引國際學生，拓展國際影響力。同時，兩地合作可促進更多高端人才培養和文化交流，推動區域教育國際化與經濟協同發展。

海南如何借力香港的國際金融中心地位，發展自身的綠色金融、跨境投融資等業務？在人民幣國際化中，「雙港」可扮演什麽角色？

梁海明：海南可借助香港的國際金融中心地位，充分發揮香港作為「超級增值人」和「超級合作人」的角色，推動綠色金融和跨境投融資業務的發展。香港作為全球領先的綠色金融樞紐，擁有成熟的綠色債券市場及國際認證體系，可為海南提供技術支持和資本渠道，幫助海南通過發行綠色債券融資，支持生態保護、清潔能源和低碳發展項目，全面提升綠色經濟競爭力。同時，作為「超級合作人」，香港聚集了大量國際投資者和資本，海南可借助香港完善的金融體系，引入國際資本支持自貿港在基建、現代服務業及高新技術產業的重點項目。通過香港的跨境金融服務經驗，海南還可在綠色信貸、碳交易市場和環境風險管理等領域學習和創新，構建國際化標準，強化在綠色金融體系中的地位。

在人民幣國際化進程中，海南與香港「雙港聯動」進一步體現了香港作為「超級增值人」和「超級合作人」的優勢。作為全球最大的離岸人民幣中心，香港可通過其成熟的清算平臺和跨境支付系統，支持海南在跨境貿易、投融資中的人民幣結算需求，擴大人民幣的國際使用場景。此外，香港通過港股人民幣交易櫃臺、人民幣債券清算及商業回購市場，為海南提供多樣化的金融工具，提升人民幣資產的全球吸引力。作為「超級增值人」，香港通過優化上市機製和「科企專線」，為海南的科技企業提供國際融資平臺，助力海南吸引全球資本；作為「超級合作人」，香港與海南可共同推動人民幣資產和金融基礎設施的互聯互通，攜手構建國際金融資源配置和科技強國的橋梁。通過綠色金融、跨境投融資及人民幣國際化的深度合作，「雙港」將共同服務國家經濟高質量發展，提升中國在全球經濟中的影響力。

您對構建「香港-海南」人才自由流動和便利化的工作機製有何具體建議？可以有哪些創新性的安排來吸引和留住國際頂尖人才？

梁海明：海南可以通過「軟性引進」機製，在高校、金融、綠色科技、跨境貿易、旅遊、醫療等領域引入香港的高端人才，實現「不為我所有，但為我所用」，以靈活、高效的方式借助香港的人才資源。例如，海南可以通過短期聘用、項目合作、遠程顧問等形式，引入香港在經濟、金融創新、綠色金融、國際貿易和文化創意等方面的專業人士，幫助海南在產業規劃、技術攻關、製度設計等方面快速提升能力。同時，海南可以借助香港的國際化服務經驗，邀請香港的經濟、醫療、旅遊和現代服務業專家參與海南相關行業標準、服務體系的製定與優化。這種「柔性引才」模式不僅能滿足海南經濟發展的多樣化需求，還能避免長期聘用帶來的製度性障礙和資源浪費。

為了進一步推動兩地人才的深度合作，海南還可以考慮設立「雙港」人才交流基金，支持高校、企業和政府之間的人員流動和項目合作。例如，該基金可資助香港和海南的企業在金融科技、綠色環保、跨境電商等領域開展聯合研發和業務拓展，推動產業鏈上下遊的深度融合。同時，為吸引高端人才短期或兼職參與海南建設，海南可針對香港人才推出具有吸引力的政策支持，如簡化短期工作簽證、提供稅收優惠、優質住房補貼以及子女國際化教育資源等，解決其後顧之憂。此外，海南還可聯合香港建設國際科技創新與人才合作平臺，通過提供一流的科研設施、創新創業支持和全球市場對接機會，吸引國際頂尖人才參與兩地發展。通過這種「軟性引進」與跨政府協作機製的完善，海南不僅能借助香港的人才優勢推動自身高質量發展，更能深化「雙港」在多領域的協同合作，助力國家「雙循環」戰略的實施。

香港和海南同為自貿港，有輿論認為海南自貿港封關後將對香港造成不利影響，您怎麽看？在「雙港」聯動過程中，如何建立有效的協調機製，確保二者「攜手共進」？

梁海明：兩地在功能定位上的差異，使香港可以繼續發揮「超級聯繫人」、「超級增值人」和「超級合作人」的角色，與海南形成互補，共同融入和服務國家發展大局。海南的封關運作和政策創新，能夠為香港提供更多投資機會和合作領域，例如綠色金融、跨境貿易和科技創新，進一步鞏固香港的國際化優勢。

在「雙港」聯動過程中，建立有效的協調機製是確保兩地「攜手共進」的關鍵。首先，兩地可以考察香港與廣東的合作機製，設立高層次的「雙港合作協調委員會」，定期召開會議，圍繞金融、貿易、科技、教育等領域的合作製定具體行動計劃。其次，海南政府與香港特區政府之間可以建立公務員掛職交流機製，鼓勵雙方官員通過互派掛職，深入了解對方政策製定與執行的實際需求，在行政管理和公共服務領域實現經驗共享。例如，海南可借鑒香港在金融監管、國際仲裁和資本市場運作方面的成熟經驗，而香港則可學習海南在製度創新、綠色發展和自由貿易試驗中的實踐成果。此外，兩地還可以開展聯合招商和推介活動，吸引國際企業通過香港進入海南投資，再通過海南輻射東盟等共建「一帶一路」國家的市場，既增強香港的國際競爭力，也助力海南推動更高水平的開放。

為了確保合作的長效性，兩地還可粵港澳三地成立的中國粵港澳大灣區智庫聯盟，探索建立「雙港聯合智庫」，整合兩地高校、研究機構和企業的資源，共同研究全球經濟走勢及區域合作發展方向，為雙港協同發展提供理論支撐和政策建議。通過高層協調、政府掛職交流和智庫合作等機製，香港與海南不僅能夠避免潛在的競爭，還能在國家發展大局中形成優勢互補的合作格局，共同推動中國更高水平的對外開放。

未來5到10年，海南自貿港製度體系和運作模式更加成熟，請展望屆時「雙港」聯動將會呈現出一幅怎樣的生動圖景？

梁海明：未來5到10年，隨著海南自貿港製度體系和運作模式的日益成熟，「雙港」聯動將呈現出多領域深度融合的生動圖景，香港不僅將繼續扮演「超級聯系人」和「超級增值人」的角色，還將通過緊密協作，成為推動國家開放戰略的重要「超級合作人」。在金融合作方面，香港作為國際金融中心的資源配置能力將為海南提供強大支撐，助力海南成為綠色金融和跨境投資的新高地。海南可以通過香港發行綠色債券，吸引國際資本支持生態保護、低碳發展等項目，同時通過兩地金融基礎設施的互聯互通，推動跨境人民幣結算和人民幣資產的國際化應用。兩地還將在跨境金融科技、離岸貿易和資本市場創新等領域展開深入合作，共同打造開放、高效的金融生態體系，從而進一步鞏固中國在全球金融治理中的地位。

在教育和產業協作方面，「雙港」將實現科技、醫療、旅遊、文化創意等多領域的高度協同。香港高校將抓住海南自貿港的政策優勢，在海南獨立辦學，為海南引入國際化的教育理念和優質教學資源，助力海南成為國際教育新高地。這不僅能吸引更多國際學生，還將通過聯合培養計劃提升海南本地人才的國際競爭力。在科技和醫療領域，香港的創新能力和國際經驗將與海南的政策支持、市場潛力結合，共同建設國際化科技研發中心和高端醫療服務基地。此外，海南的政策紅利將吸引香港企業參與現代服務業、會展經濟和文化旅遊等領域的發展，形成互利共贏的產業鏈聯動效應。同時，兩地將建立人才特別通道，推出「雙港」聯合培養計劃和創新園區，為全球高端人才提供發展空間，打造自由流動的國際人才網絡。最終，香港與海南將以「超級合作人」的姿態，成為「一帶一路」倡議的重要樞紐和全球經濟開放合作的典範，攜手推動區域經濟一體化，為世界經濟發展貢獻中國智慧和力量。

海南自貿港未來會否取代香港？

梁海明：近年來，隨著海南自由貿易港建設的穩步推進，市場上出現了許多關於海南與香港比較的討論。不少人提出疑問：海南會成為「下一個香港」嗎？海南自貿港未來是否會超越香港特別行政區的地位？這些問題既反映了外界對海南發展的關註，也折射出對香港未來地位的某種擔憂。然而，從多方面分析，海南自貿港的定位與發展目標實際上與香港並非簡單的替代或競爭關係，而是更傾向於優勢互補和聯動發展。

首先，有關「海南崛起、香港失勢」的說法過於片面。海南自貿港的建設並不是為了取代香港，而是服務於中國深化改革開放的總體戰略。在此前發布的《支持海南全面深化改革開放的指導意見》和《海南自由貿易港建設總體方案》中可以看出，中央對海南自貿港的定位是通過製度創新、政策支持和開放試點，探索建設中國特色的自由貿易港，以為全國其他地區提供可複製、可推廣的經驗。這與香港作為國際金融中心、貿易和物流中心，全球商貿樞紐的角色並不完全重疊。

實際上，香港的獨特優勢在於其成熟的法律體系、高效的金融市場、國際化的商業環境以及與全球接軌的資本流通能力。這些都是海南短期內難以複製或超越的領域。而海南的優勢則體現在其政策創新空間、龐大的內需市場以及豐富的自然資源上。兩者在功能定位上各有側重，並非零和博弈的關係。

海南自貿港的建設不僅不會威脅香港，反而為港人港企提供了新的機遇。隨著海南逐步實現「零關稅、低稅率、簡稅製」的政策目標，未來將吸引大量企業和投資者進入這一開放平臺。而香港企業憑藉其國際化經營經驗和強大的資本運作能力，可以率先在海南布局，搶佔先機。例如，香港的金融服務、專業諮詢、教育培訓、醫療健康等行業，都能在海南找到廣闊的發展空間。

此外，海南自貿港的崛起也為香港年輕人提供了更多就業和創業的選擇。近年來，海南在教育、科研、文化、體育等領域吸引了大量國際資源，逐漸形成了多元化的人才需求。這為香港青年進入內地市場、融入國家發展大局提供了前所未有的機會。可以說，海南自貿港的建設對香港來說是「機」而非「危」。

在未來的全球化競爭中，海南自貿港和香港或許會在某些領域形成競爭關係，例如高端消費、國際貿易和航運服務等。然而，這種競爭更可能是良性的。海南的快速發展將進一步推動中國高水平對外開放，為香港提供更多合作契機。特別是在「一帶一路」倡議的框架下，海南自貿港與香港完全可以聯動發展，共同成為中國與世界連接的「超級合夥人」。

值得註意的是，海南和香港的經濟體量、開放程度以及國際影響力存在顯著差異。例如，香港作為全球第三大金融中心，擁有完善的法律體系、成熟的資本市場以及與國際接軌的監管機製，這些都是海南需要長期努力才能趕上的。而海南的優勢在於其廣闊的土地、資源稟賦以及政策創新能力，這些都為其試驗更多改革開放政策提供了可能性。兩地的差異化發展不僅避免了正面衝突，也為未來的聯動發展提供了空間。

海南自貿港的建設不僅是中國對外開放的重要窗口，更是為國家探索自由貿易港模式的一次全新嘗試。公開數據顯示，包括海南在內的中國主要自貿區在金融業、服務業和消費領域的人口紅利才剛剛開始釋放。未來十五年，中國預計將進口超過30萬億美元的商品和10萬億美元的服務。在這一背景下，海南將以其特殊的區位優勢和政策支持，在全球貿易、消費升級和高端服務領域發揮重要作用。

旅客在三亞鳳凰國際機場國際航站樓內的免稅店選購商品（2023年7月26日攝）。（新華社）

然而，這並不意味著海南會複製香港的發展路徑。香港是一個高度國際化的城市經濟體，而海南是一個擁有豐富資源和龐大內需市場的省域經濟體。兩者的經濟結構和發展模式主動不同。海南未來更多是服務於國內國際雙循環的戰略需求，成為中國經濟開放的橋頭堡，而非完全對標或替代香港。

總的來說，海南自貿港的建設與香港特別行政區的發展並非此消彼長的關係，而是聯動發展的關係。兩者在定位、功能和優勢上各有側重，更多聯動、互補。海南的崛起不僅不會威脅香港地位，反而為香港年輕人和企業提供了更多機遇。在中國高水平對外開放的總體布局下，海南和香港完全有可能通過良性競爭和聯動發展，共同書寫新時代的開放故事，成為全球化背景下的「超級合夥人」。