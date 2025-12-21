中國海上最大渤海油田　今年產油氣突破4000萬噸　創歷史新高

《央視新聞》12月21日報道，據中國海油消息，中國海上最大油田——渤海油田2025年累計生產油氣當量突破4000萬噸，創歷史新高，為國家能源安全和經濟社會高質量發展提供堅實保障。



渤海油田。（央視新聞）

渤海油田是中國海上產量最高、規模最大的主力油田。年初以來，油田全面加強產能建設，多個新項目快速建成投產，老油田貢獻年產原油超3200萬噸。同時加快破解技術創新難題，系統推進數智轉型，攻堅覆雜油氣開發，海上規模化稠油熱采技術體系支撐熱采年產原油超200萬噸。

渤海油田始建於1965年，是中國海洋石油工業的發源地，現擁有60余個在生產油氣田、200余座生產設施。近五年以年均5%的油氣產量增幅前進，原油增量占全國增量近40%，成為支撐中國國內油氣增儲上產的核心力量。

目前，中國海油渤海油田已累計貢獻原油超6億噸，現已建成中國海上最大的集勘探開發、工程建設、生產運行於一體的油氣生產基地。