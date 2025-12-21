全國首張L3級自動駕駛專用車牌落地重慶

12月20日，國內首塊L3級自動駕駛專用正式號牌「渝AD0001Z」，由重慶市公安局交通管理總隊正式授予長安汽車，標誌着長安汽車在國內率先開啟L3級自動駕駛時代。



重慶交警介紹，長安汽車成為全國首批智能網聯汽車準入和上路通行試點聯合體、全國首批獲工信部L3級有條件自動駕駛車型準入許可的企業，同時全國率先申領智能網聯汽車專用正式號牌。

國內首塊L3級自動駕駛專用正式號牌「渝AD0001Z」。（央視新聞）

重慶市公安局交管總隊將助力智能網聯汽車產業發展作為重要工作，積極對接相關主管部門，邀請專業機構專家，圍繞道路測試、安全評估、人員準入培訓與管理、規範化操作、安全員備案等關鍵環節開展「一對一」指導，全面理順試點申報、測試運用、號牌申領全流程。

在測試運用環節，市公安交管總隊協調開放內環快速路、渝都大道等251.02公里道路作為測試路段，保障測試車完成140萬公里零事故測試項目。

12月20日，國內首塊L3級自動駕駛專用正式號牌「渝AD0001Z」，由重慶市公安局交通管理總隊正式授予長安汽車。（重慶交警）

12月20日，國內首塊L3級自動駕駛專用正式號牌「渝AD0001Z」，由重慶市公安局交通管理總隊正式授予長安汽車。（重慶交警）

同時，全程指導試點方案申報、準入測試評估等工作，助力車企在全國率先通過主管部門綜合評估和專家評審，規範標準設置智能網聯汽車專用號段（純電為渝 AD + 四位數字 + Z、非純電為渝 AF + 四位數字 + Z）全國率先核發智能網聯汽車專用正式號牌「渝 AD0001Z」。

當前，長安L3級自動駕駛系統已在重慶真實道路測試累計超過500萬公里。