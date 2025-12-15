首批L3級自動駕駛獲准上路　長安、極狐兩車型北京重慶率先試點

工信部今日(15日)正式公布，中國首批L3級有條件自動駕駛車型准入許可，兩款分別適配城市擁堵、高速路段的車型將在北京、重慶指定區域開展上路試點，標誌中國L3級自動駕駛從測試階段邁入商業化應用的關鍵一步。



工信部表示，今次公布的兩款車型，一是長安牌SC7000AAARBEV型純電動私家車，可以實現在交通擁堵環境下高速公路和城市快速路單車道內的自動駕駛功能(最高車速50km/h)，目前該功能僅限在重慶市內環快速路、新內環快速路及渝都大道(人和立交—機場立交)等路段開啟。

二是極狐牌BJ7001A61NBEV型純電動私家車，可以實現高速公路和城市快速路單車道內的自動駕駛功能(最高車速80km/h)，目前該功能僅限在北京市京台高速(大興區舊宮新橋—機場北線高速)、機場北線高速(大渠南橋—大興機場高速)及大興機場高速(南六環—機場北線高速)等路段開啟。

長安汽車獲首批L3級智能駕駛准入許可。（視覺中國）

工信部表示，下一步，兩款車型將由重慶及北京兩家使用主體在上述區域內開展上路通行試點。

據悉，L3級自動駕駛是首個被定義為「有條件自動駕駛」的技術等級，根據內地於2022年實施的《汽車駕駛自動化分級》，系統可在限定條件下執行動態駕駛任務，但需駕駛員作為接管後援。國內目前聚焦L2+輔助駕駛、L3及L4高階智駕技術發展。2023年7月，比亞迪集團獲全國首張高快速路有條件自動駕駛（L3級）測試牌照。