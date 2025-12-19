首屆香港國際AI藝術節開幕　科技與藝術共繪未來圖景

12月19日，由紫荊文化集團主辦的首屆「香港國際AI藝術節」在香港會議展覽中心隆重開幕。本屆藝術節以「預見未來：現實與無界」為主題，致力於打造亞洲首個聚焦技術與藝術深度融合的國際盛事，助力香港建設國際創新科技中心與中外文化藝術交流中心。此外，為期3日（19日至21日）的「香港國際AI藝術節」已向市民遊客開放預約免費參觀。



本屆藝術節吸引了眾多海內外頂尖科學家、藝術家、企業代表及學界領袖參與。香港特別行政區行政長官李家超為藝術節題詞「匯才展藝 創智納新」，寄語活動匯聚英才、展示科技藝術創新成果。圖靈獎得主約翰·愛德華·霍普克羅夫特教授、中國工程院外籍院士張建偉、中央美術學院教授費俊、強腦科技創始人兼首席執行官韓璧丞等嘉賓在開幕式上發表主旨演講，圍繞AI與教育、人機協同藝術、科技文化融合等前沿議題展開深度分享。

藝術節期間，將舉辦亞洲首個全感官沉浸式AI藝術展、全球首個以藝術為核心敘事的「機器人嘉年華」、「香港AI科普周」及多場主題論壇，搭建「文化+科技+資本」三位一體的國際合作平台。全感官沉浸式AI藝術展以「感能湧現」為主題，徐冰、Bill Vorn、Louis-Philippe Demers、Patrick Alain Tresset、Egor Kraft等來自全球的30位藝術家的逾40件作品將參與展覽，共同呈現在人工智能發展浪潮中藝術的探索、創新與思考，多件作品為在亞洲首次亮相。

全球首個以藝術為核心敘事的「機器人嘉年華」集中了宇樹科技、優必選等30余家機器人企業超過一百台機器人，通過時裝秀、擂台挑戰、棋藝對弈等互動環節，構建「活態情景宇宙」。「香港AI科普周」活動將聯動香港城市大學、香港科技大學等高校及中小學，40余場活動均面向香港公眾開放，通過大師講堂、AI工作坊等形式，分享業界前沿動態，搭建科普平台與橋梁，提升青少年科學素養。

紫荊文化集團董事長許正中在開幕式致辭中表示，香港國際AI藝術節立足香港、面向世界，旨在拓寬科技與藝術的邊界，豐富現實與未來的連接，為來自世界各地的人工智能科技企業打造一個展示新技術、新應用的大平台，為來自世界各地的藝術家打造一個展示新創意、新靈感的大舞台，為來自世界各地的觀眾朋友打造一個新體驗、新場景的大看台。

署理香港創新科技及工業局局長張曼莉、香港文體旅局副局長劉震、中聯辦宣文部副部長林枬、香港藝術發展局主席霍啟剛及200多位中外嘉賓參加了開幕式。