全紅嬋時隔7個月現身國家體育總局　疑重返跳水國家隊

北京時間12月21日，跳水奧運冠軍全紅嬋現身國家體育總局，疑重返國家隊，打破退役傳聞。



自從今年5月的跳水世界盃總決賽之後，全紅嬋一直在廣東遊泳隊養傷、康覆和訓練，直到11月份的全運會才正式復出，並且幫助廣東隊奪得女子團體的金牌。

然而，全紅嬋因為傷病原因退出了單人10米台的比賽，全運會結束之後的「跳水夢之隊」澳門大匯演也缺席，讓外界擔心其能否回歸國家隊。

不過有媒體報道，全紅嬋已回到北京，乘車到國家體育總局，基本確定重返國家隊。且國家隊的冬訓即將開啟，若無較大傷病，全紅嬋也可以參加。此外，報道稱全紅嬋並沒有宣布退役，其目前的首要任務就是徹底養傷，然後與陳若琳教練一起克服「發育關」，積極備戰明年的跳水世界盃分站賽和總決賽。