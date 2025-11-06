全運會跳水︱全紅嬋雙人賽失利仍樂觀：「還是很棒，感謝來看我」

全紅嬋夥拍王偉瑩出戰女子雙人10米高台決賽，由於她已退出個人賽，因此是她今屆全運會最後一戰。最終這對廣東組合三甲不入，獲得第5名，國家隊隊友陳芋汐夥拍掌敏潔組成的上海隊輕鬆贏得金牌。

賽後全紅嬋即場受訪，就算未能再獲獎牌，仍表現得相當樂觀，自評表現「還是很棒。」



全運會．跳水︱全紅嬋與王偉瑩在女子雙人10米高台決賽三甲不入。（截圖）

雙人賽失利仍樂觀 自評表現「還是很棒」

全紅嬋因有傷在身，不會參加個人賽項目女子10米高台跳水，廣東跳水隊教練何威儀更稱，愛徒身上貼滿膠布，身上不少傷患，但仍堅持作賽，每天都在捱痛。女子雙人10米高台決賽後，全紅嬋走進混合採訪區接受傳媒訪問，她先多謝一班支持者，「感謝來看我。」

11月2日助廣東隊贏得女子團體賽當晚，全紅嬋在微博發出一個簡單帖文稱：「我真棒」，女子10米高台決賽後被問到感受時，她說：「還是很棒，能很完全地堅持比賽」，並解釋拍檔王偉瑩在女團後再出戰全能比賽，今夜出戰雙人賽二人都「挺累」。

全運會．跳水︱全紅嬋（右）夥拍王偉瑩出戰女子雙人10米高台。（截圖）

「跳多了，走路也很痛苦」

她特別提到，贏得女子團體賽後非常開心，「到現在仍很開心」，「我們每個人都各自帶着傷痛，真的很不容易。」身上滿是傷患，全紅嬋指出腳部的傷讓她很痛苦，「跳多了，走路也很痛苦。」

贏盡各項大賽，目前受困發育後不一樣的身體以及各種傷患，全紅嬋盡顯大將之風，認為自己的整體表現「還可以，不錯」，稍有遺憾就是未能助隊友王偉瑩上頒獎台，開玩笑說，「沒幫她上頒獎台，我還是不夠努力吧」。

全紅嬋展望未來 豪爽回應3個字

18歲的全紅嬋，不再是怯生生的小妮子，不變的是爽快、率直的個性，問到她未來的計劃，她再次快人快語僅以3個字來回應：「加油吧！」