廣州至湛江高鐵周一通車　1.5小時可達較此前節省61分鐘

《央視新聞》報道，今天（12月22日），廣州至湛江高鐵建成通車，廣州白雲站至湛江北站最快1小時32分可達。此外，廣湛高鐵關鍵配套工程湛江北動車運用所也正式投入運營，為高鐵線路列車開行提供堅實的技術保障與運維支撐。



廣州至湛江最快1小時32分可達

廣湛高鐵連接廣州、佛山、肇慶、雲浮、陽江、茂名、湛江等地市，線路全長401公里，設計時速350公里，此次率先開通新興南、陽春東、陽江北、馬踏、茂名南、吳川、湛江北7座車站，兩端分別接入廣州白雲站和湛江北站。廣湛高鐵佛山站、佛肇站和接入廣州站的線路正在有序建設中。

廣湛高鐵建成通車。（央視新聞）

廣湛高鐵建成通車後，最高時速按350公里運營。廣州白雲至湛江北、茂名南最快分別1小時32分、1小時20分可達，廣州至湛江最快運營時間較廣州經江門至湛江運行最快時間壓縮61分鐘。

廣州至湛江高鐵線路示意圖。（中國鐵路）

廣湛高鐵接入廣州樞紐，在湛江北站與在建的合浦至湛江高鐵、規劃建設的湛江至海口高鐵相連接，路網地位十分重要。

湛江北動車運用所投用

湛江北動車運用所是廣湛高鐵關鍵配套工程，它距離湛江北站約2.3公里，是廣湛高鐵動車組停放、檢修、整備的重要場所。可同時檢修12組標準動車組，最大可擔當每天36組標準動車組的檢修任務。

動車組的「4S店」湛江北動車運用所已提前進入「實戰狀態」。（央視新聞）

湛江北動車運用所投用後，將輻射粵西乃至北部灣地區高鐵網絡，提升區域鐵路資源協同調度水平，為粵西加快融入大灣區「一小時交通圈」、促進區域協調發展提供有力支撐。