高鐵指示牌盲文無凸起　網批形式主義　官方：車站人員可協助登車

不少公共交通工具都設有各種無障礙設施方便殘疾人士，但有網民反映，高鐵上一塊「殘疾人士專用區域」指示牌上的盲文並無凸起，視障人士無法觸碰感知。



《極目新聞》報道，12月6日，有網民反映，高鐵列車車窗上方一塊寫有「殘障人士專用區域」指示牌的下方有多個盲文，但他用手指觸摸後發現盲文並無凸起，「不知道它的意義在哪？」。

網民反映，高鐵上一塊「殘疾人士專用區域」指示牌上的盲文並無凸起。（極目新聞）

事件在網上引起熱議，有網民評論稱「形式主義」、「因為設計者眼睛不瞎」，亦有人表示提示牌是給視力正常的人觀看，「能摸到也沒用啊，盲人怎麽知道這東西在哪」、「感覺真的沒有意義，因為視力障礙，出行本來就困難，怎麽找這些牌子？」。

2024年8月28日，有網民也曾反映，在高鐵洗手間內緊急呼救按鈕提示牌下的盲文，摸不出凹凸的感覺。

有網民反映，高鐵洗手間內緊急呼救按鈕提示牌下的盲文沒有凸起，「像是打印上去的」。（極目新聞）

12月7日，12306客服回應稱，在高鐵或動車上，殘疾人士專用區域的位置並不固定，且殘疾人士專用區域的空間位置可能會更大，方便有需要人士存放輔助器具。他介紹，視障人士登車時如需協助，會有車站的工作人員引導協助乘車，也會幫助尋找座位，「從進站上車到在列車上，都有工作人員可以幫助」。

客服又稱，對於前述問題，乘客可致電12306反饋列車（車次），以核實情況。

據「鐵路12306」介紹，鐵路部門專門為視覺、聽覺障礙等旅客推出特殊重點旅客服務。相關人士通過12306客戶端等渠道預約後，可在列車開車前60分鐘，到達車站12306預約旅客會合點，與工作人員交接。

《殘疾人雜誌社》介紹，盲文又稱點字，國際通用的點字由6個凸起的圓點為基本結構，是專供盲人摸讀、書寫的文字符號。2018年，《國家通用盲文方案》正式發布並成為國家語委語言文字規範。