中國最北｜哈伊高鐵全線鋪軌貫通 為京哈—京港澳通道重要延伸
撰文：盛昀
出版：更新：
11月25日，中國在建緯度最高的哈伊高鐵全線鋪軌貫通，為後續聯調聯試奠定基礎。
據報道，哈爾濱至伊春高鐵是中國「八縱八橫」高鐵網京哈—京港澳通道的重要延伸，也是在建緯度最高、全年溫差最大，且首條穿越島狀多年凍土區的高速鐵路，具有島狀凍土帶分布零散、有效施工期短等施工難題。
哈伊高鐵於2024年5月28日正式啟動鋪軌，中國鐵路哈爾濱局組織施工單位結合當地全年氣候特徵，加大物資、機械設備投入力度，成功克服高寒地區氣溫低、施工期短等難題。中鐵二局集團有限公司採用群枕法鋪設工藝，日均鋪軌進度達2.5km，較傳統鋪軌方式工效提高50%。
據介紹，哈伊高鐵項目將全面轉入線路精調、「四電」工程和聯調聯試階段。哈伊高鐵建成通車後，將進一步完善中國東北地區高速鐵路網絡結構，對促進區域經濟社會發展、推動東北全面振興具有重要意義。
