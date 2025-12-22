中國自主設計　全球首艘甲醇雙燃料動力智能超大型油輪成功交付

《央視新聞》報道，12月22日，由中國自主設計建造的全球首艘甲醇雙燃料動力智能超大型油輪「凱拓」輪在遼寧大連成功交付。



該船是中船大連造船自主研發的第八代超大型油輪船型，入級中國船級社，總長約333米，可運載約210萬桶原油，具有適航性強、適港性佳、低排放和智慧運營等優異性能，未來將服務於中東－遠東航線。

全球首艘甲醇雙燃料動力智能超大型油輪成功交付。（央視新聞）

在動力方面，該船採用中國國產甲醇雙燃料主機和甲醇燃料供給系統，相比使用常規燃油，二氧化碳排放最高減少92%，硫氧化物排放減少99%。同時，搭載了中國自主研發的智能船基平台、智能液貨管控系統、智能機艙運維系統等，大幅提升了船舶智慧運營的經濟性、高效性和安全性。

報道指，該船設計建造過程中，項目團隊取得專利成果71件，創造了多項新紀錄。船舶航速、油耗、操縱性和排放標準，以及甲醇燃料系統、智能系統科研項目等主要指標均優於設計規範要求，實現提前合同期4個月交付。