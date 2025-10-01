可自主航行　全球最大、國內首製萬噸級純電動智能海船成功下水

全球最大、國內首製萬噸級純電動智能海船「740TEU純電動敞口集裝箱船」，9月29日在江西湖口成功下水，標誌着中國沿海集裝箱運輸正式邁入零排放、純電動時代。



「740TEU純電動敞口集裝箱船」是江西江新造船有限公司為寧波遠洋運輸股份有限公司建造。該船總長127.8米，型寬21.6米，型深10.5米，採用雙機雙槳推進系統，最高航速可達11.5節。

「740TEU純電動敞口集裝箱船」是全球最大、國內首製萬噸級純電動智能海船。（江西江新造船有限公司）

船舶設有740個標準20英尺箱位，配置了10個箱式電池作為動力核心，既可通過高壓岸電充電，也能通過吊裝箱式電池實現快速換電。

此外，船上還配備光伏系統，為船舶運營提供可再生能源支持，真正實現營運及靠泊裝卸貨全程零排放。

9月29日，「740TEU純電動敞口集裝箱船」在江西湖口成功下水。（江西江新造船有限公司）

在智能化方面，該船集成了智能集成平台、智能機艙等先進系統，具備開闊水域自主航行能力。通過實時船周視角、全天候航行視覺感知、航線規劃、無人駕駛、自主避碰等創新功能，實現駕駛模式的智能切換。