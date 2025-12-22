曾日銷數百隻　深圳烤雞少年認用「肉寶王」調味：合規但不再使用

深圳16歲少年小陳因家貧輟學，後來憑3萬元創業賣烤雞，成功日入過萬，高峰期能日銷數百隻烤雞。惟近日他被曝出使用「肉寶王」調味，引發食品安全擔憂。



12月22日，小陳拍片回應稱，的確在腌製過程中添加了「肉寶王」，但這是正規廠家生產有許可證的合法調味料。他表示，以後不會再用這些存在爭議的調味料，目前已主動配合相關部門開展檢驗檢測，抽檢腌雞生雞，預計結果會在一個星期左右出爐，檢測結果會貼在店舖門口。

小陳拍片承認的確在腌製過程中添加了「肉寶王」。（影片截圖）

小陳已主動配合相關部門開展檢驗檢測，抽檢腌雞生雞。（影片截圖）

公開資料顯示，「肉寶王」是以甲基環戊烯醇酮、乙基麥芽酚、丁醇等食品用合成香料為主要成分的覆合添加劑，具有增香、去腥、改善肉製品風味的功效。依據《食品添加劑使用標準》GB2760-2011，其配料成分屬於合規食品香料範疇，可在食品中按生產需要適量使用，但監管部門建議遵循「最小必要用量」原則。

小陳的烤鷄店已成為深圳街頭熱門打卡地。（互聯網圖片）

據此前報道，小陳來自廣東汕尾，2008年10月出生，14歲時因家中貧困輟學，打工養家，後來在工廠做搬運工儲錢創業。

2024年，小陳在深圳寶安區開烤鷄店，買食材、醃製、烤製等全程一手包辦。慢慢地，小陳的烤鷄生意贏下口碑，從原來「一天只賣兩三隻雞」，到最高紀錄能賣200隻烤鷄，再加上其他燒烤菜品，他每個月有將交20萬元的收入，周末生意好甚至可日收入過萬。他還非常孝順，每個月會給父母幾萬元的家用。

小陳最高紀錄一日能賣200隻烤鷄。（影片截圖）

買食材、醃製、烤製等，小陳全程一手包辦。（影片截圖）

今年4月，小陳的故事在網上廣傳，幾乎每條影片都有數百萬播放量，不少人被他的勵志故事感動。小陳的烤鷄店已成為深圳街頭熱門打卡地，甚至吸引南山和福田的食客慕名而來。