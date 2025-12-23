涉案200億元　祥源系實控人俞發祥被採取刑事強制措施

周一（12月22日）晚，祥源文旅、交建股份、海昌海洋公園三間上市公司，同步發布公告稱，公司於當日收到公司實際控制人俞發祥家屬通知，俞發祥因涉嫌犯罪被紹興市公安局採取刑事強制措施，案件正在調查過程中。據了解，俞發祥的涉案金額高達200億元人民幣。



祥源文旅、交建股份、海昌海洋公園三間上市公司同步發布公告。（網上圖片）

公告指出，截至披露日，三間上市公司均未收到有關機關要求協助調查的通知，公司控制權未發生變化，生產經營一切正常，上述事項暫未對公司正常生產經營產生重大影響。

據《澎湃新聞》報道，今次事件並非突然爆發，而是「祥源系」債務風險持續發酵的結果。自11月28日起，浙江浙金資產運營股份有限公司（原浙江金融資產交易中心，下稱「浙金中心」）平台上，由祥源控股及俞發祥提供連帶責任擔保的多款金融資產收益權產品陸續出現到期無法兌付或無法兌付收益的情況，涉及規模高達200億元人民幣。

12月7日，祥源文旅集團旗下兩間上市公司，祥源文旅和交建股份發布公告，回應網絡傳聞，強調相關產品與上市公司無關、不承擔擔保責任。同時提到實控人俞發祥承擔連帶保證責任的金融產品出現部分逾期兌付，並表示，祥源控股及公司實控人正在與相關方就逾期兌付的具體情況進行溝通處理。

債務風險爆發後，監管部門迅速介入。紹興市組建了幫扶祥源控股集團工作組，並於12月12日正式進駐企業。工作組進駐後，一方面着手排查企業資產及負債情況，摸清企業經營困難與訴求；另一方面督促企業履行債務責任，確保生產經營正常開展。

俞發祥。（網上圖片）

紹興市相關部門當時曾明確表示，將對排查中發現的涉嫌違法犯罪線索移交公安機關依法查處。

在債務風波和工作組進駐的同時，祥源系核心股權已被大量凍結。12月16日，交建股份率先披露，控股股東祥源控股及實控人俞發祥所持公司股份已被司法凍結、輪候凍結及司法標記。

公開資料顯示，俞發祥1971年出生於浙江嵊州，現任祥源控股集團有限責任公司董事長，旗下擁有海昌海洋公園、交建股份及祥源文旅等多間上市公司。2025年10月，俞發祥以145億元人民幣身家位列《胡潤百富榜》第465位。

祥源控股始創於1992年，以文旅投資建設營運為主導，佈局50多個文旅項目，覆蓋多處世界遺產及A級景區，同時涉足基建和地產板塊。

目前，「祥源系」三間上市公司在公告中均強調與控股股東在資產、業務、財務等方面保持獨立，不存在非經營性資金佔用、違規擔保等情況。