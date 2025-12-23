廣東出手500億設戰略新興產業基金，全資由省財政廳控股。

據天眼查信息，廣東省戰略性新興產業投資引導基金有限責任公司（以下簡稱「廣東戰略新興產業基金」）已於12月18日成立，註冊資本500億元（人民幣，下同），經營範圍包括以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。股東信息顯示，該公司由廣東省財政廳全資持股。



據了解，廣東戰略新興產業基金暫由廣東粵財基金管理有限公司（簡稱「粵財基金」）負責管理，工商信息顯示，該基金法定代表人同為粵財基金總經理沈國飛。

公開信息顯示，粵財基金成立於2016年，係廣東省屬最大的政策性基金投資平台，為廣東粵財投資控股有限公司全資子公司，廣東省政府引導基金專業管理人之一。

目前，粵財基金管理廣東省產業發展基金（一、二期）、廣東省半導體及集成電路產業投資基金（一、二期）等產業母基金，同時管理粵財新興產業基金、粵財西威汽車產業基金、珠西航太基金、粵和產業投資基金等市場化基金，管理資產規模超1300億元。投資聚焦智慧製造、半導體/集成電路、數字經濟、新能源/碳中和等產業領域。

今年早些時候，廣東密集出台重磅政策支持創投行業高品質發展。4月，《廣東省進一步促進創業投資高品質發展行動方案》正式印發，圍繞創業投資「募投管退」全鏈條，從培育優質創投機構、拓寬資金來源、健全退出機制、強化政策引導支持、優化市場環境五大維度，推出19條針對性舉措。

同月發布的《廣東省進一步激發市場主體活力加快建設現代化產業體系的若干措施》明確提出建強產業基金體系：全省統籌資源整合組建超萬億元總規模的產業投資基金和創業投資基金，其中省級基金規模超過1000億元，以國有資本帶動社會資本，形成天使投資、風險投資、私募股權投資、企業並購投資、S基金等有效投資體系，著力投早、投小、投未來、投硬科技。 同時，廣東還將主動對接海外主權基金、國際知名投資機構，每年促成100個以上投資合作專案；實施「粵投粵引」專案路演專項行動，每年導入1000個高成長專案。

12月初，廣東省財政廳負責人曾介紹，廣東地區11月28日已發行100億元專項債券重點支持科技產業融合發展相關領域，目前正抓緊推進基金注資。下一步，省財政廳將積極推動組建千億級省級政府投資引導基金，計畫構建「引導基金—母基金—子基金」三級體系，吸引撬動各類社會資本形成基金集群，投向省委、省政府部署的戰略性新興產業及未來產業等重點產業領域。

