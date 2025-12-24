廣湛+汕汕通車　廣東成全國第一高鐵大省　運營里程突破3400公里

12月22日，廣州至湛江高鐵（以下簡稱廣湛高鐵）和汕尾至汕頭高鐵（汕頭南至汕頭段，以下簡稱汕汕高鐵）正式全線開通運營，這一關鍵節點讓廣東省時速200公里及以上的高鐵運營里程突破3411公里，一舉登頂全國高鐵里程榜首，成為名副其實的全國第一高鐵大省！



據內媒《南方＋》報道，廣湛高鐵及汕汕高鐵的通車，不僅打通了珠三角與粵西地區的快速交通動脈，更實現了廣東高鐵網絡的覆蓋廣度與通達度。

G5232次列車從湛江北站駛出，開往廣州白雲站。（南方＋）

雙線開通 高鐵里程登頂全國

隨着廣湛高鐵和汕汕高鐵（汕頭南至汕頭段）的全線通車，廣東時速200公里及以上高鐵運營里程達到3411公里，躍居全國第一。其中，廣湛高鐵作為設計時速350公里的國家級幹線，全長401公里，橋隧比高達76.7%，其湛江灣海底隧道創下我國獨頭掘進距離最長的大直徑海底隧道紀錄，標誌着廣東向「市市通350高鐵」目標邁出堅實一步。

汕汕高鐵全長約19.8公里，補上了粵東軌道交通網關鍵一環，串聯起汕頭、揭陽、汕尾三市8個縣市區，成為粵東對接大灣區的「黃金走廊」。兩條線路與既有高鐵網絡形成互補，形成高效的「黃金十字」高速鐵路骨架。

汕汕高鐵首趟列車從汕頭站出發。（南方＋）

攻堅克難 建設者鑄就交通動脈

廣湛高鐵的首發車旅客當中，迎來了一批建設者。中鐵三局承建的公嶺隧道地質複雜，項目部通過技術攻關確保安全貫通；中鐵十二局在3個月內完成佛肇站站房11000餘根樁基施工，高峰期現場施工人數超3000人；中鐵六局面對6.8公里標段與四條既有鐵路線最小間距僅5米的挑戰，以創新措施保障施工進度。

G5238次列車從湛江灣海底隧道駛出，開往廣州。（南方＋）

高鐵網絡的完善，正從交通、產業、文旅等多維度為廣東發展注入活力。時空距離大幅壓縮，已構築起「珠三角1小時通達、粵湘2小時互聯、與京津冀長三角6-8小時貫通」的經濟生活圈。

此外，產業發展迎來新機遇。廣湛高鐵為廣珠城際等既有通道分流，緩解區域交通壓力，還讓廣茂鐵路等普速線路釋放運能，專注服務粵西，實現「客流」「貨流」雙暢通。

例如，粵西東海島鋼鐵基地的技術交流可當日往返，湛江金鯧魚產品藉助高鐵+空運/冷鏈，時效提升10小時以上。

持續發力 開啟交通建設新征程

湛江北站候車廳，乘客們正在檢票前往站台乘車。（南方＋）

廣東高鐵建設的腳步並未停歇。同日，廣州東至新塘五六線正式開工，該線路全長約30公里，設計時速200公里，途經天河區、黃埔區、增城區，可連通廣汕高鐵、贛深高鐵等線路，是廣州「高鐵進城」戰略的關鍵工程，建成後將實現粵東、長三角方向高鐵客流快速進入廣州中心城區。國鐵廣州局表示，未來將持續織密廣東鐵路網絡，強化大灣區與粵東粵西兩翼、北部生態發展區的聯動效應。