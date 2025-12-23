12歲女生遭繼母關廁所17天虐死　生父再審加刑至十三年半

福建莆田12歲女生慘遭生父和繼母虐待致死，案件周二（12月23日）在福建省高級人民法院再審並公開宣判，女生生父劉江犯故意傷害罪，改判有期徒刑十三年，剝奪政治權利二年；維持其所犯虐待罪原判有期徒刑一年，決定執行有期徒刑十三年六個月，剝奪政治權利二年。



劉某琪生母。（封面新聞）

劉某琪生母手捧女兒遺像。（大象新聞）

福建省高級人民法院再審認為，原審被告劉江的行為構成故意傷害罪、虐待罪，依法應予數罪併罰。在劉江和同案被告許金花（女生繼母）的共同故意傷害犯罪中，許金花為主實施犯罪，直接導致被害人劉某琪死亡，起主要作用，是主犯。劉江參與並縱容許金花實施犯罪，起次要作用，是從犯。

依照刑法第二十七條的規定，對於從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。劉江不履行法定監護人的監護職責，並與許金花共同傷害致未成年親生女兒死亡，違背社會公德、踐踏人倫底線，情節惡劣，後果嚴重，應予嚴懲。原判認定事實清楚，證據確實、充分，定性準確，但量刑畸輕，再審依法予以改判。據此，福建高院依法作出上述判決。

據此前報道，案件一審法院查明，2023年12月，福建省莆田市華亭鎮興沙村，12歲的女童劉某琪被繼母許金花關在廁所17天，其間遭受持續虐待，最終不幸離世。除了劉某琪外，許金花還長期虐待另外2名收買來的子女，劉某琪的生父劉江放任並幫助了許金花對劉某琪等3名孩子的虐待行為。

劉某琪幼時照片。（大象新聞）

琪琪幼時照片。（大象新聞）

劉某琪生父和繼母。（影片截圖）

2025年4月，莆田市中級人民法院一審以犯故意殺人罪、虐待罪判處許金花死刑，以犯故意傷害罪、虐待罪判處劉江有期徒刑五年六個月。

2025年11月11日，福建省高院對莆田12歲女孩被虐死案作出二審判決，維持了對繼母許金花的死刑判決。而對於被害女孩的生父劉江，福建高院認為，原判對其所犯故意傷害罪量刑畸輕，該院將依法啟動審判監督程序。