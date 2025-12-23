京東巴黎倉庫聖誕前遭洗劫　5萬件手機等電子產品失竊　損失逾3億

聖誕節前，法國巴黎北郊發生一宗針對中國企業的大規模盜竊案。據法國媒體報道，中國電商巨頭京東（JD.com）位於塞納-聖但尼省杜尼市（Dugny）的一個倉庫遭洗劫，超過5萬件智能手機、平板電腦等電子產品被盜，初步估計損失高達3700萬歐元（約合3.3億港幣）。案件已由法國打擊有組織犯罪部門接手調查。



據法國《巴黎人報》、Franceinfo及多家媒體報道，這宗盜竊案發生在當地時間12月21日（周日）夜間至22日（周一）清晨。京東位於巴黎北部約17公里的杜尼市rue de la Luzernière街區的倉庫成為目標。倉庫工作人員於周一上午發現大門被撬開，多處入口遭破壞，清點後確認約有30個貨架的貨物不翼而飛。

據報道，被盜電子產品數量精確為50,456件，其中90%為智能手機、平板電腦、筆記本電腦，其餘為耳機類產品，涉及的品牌包括華為榮耀（Honor）與OPPO。這批高價值商品恰好在聖誕消費旺季前被盜。

調查顯示，竊賊在作案期間人為破壞了倉庫內部的CCTV監控系統，而案發時倉庫的警報系統也未能正常運行。目前，執法人員正在調取和分析倉庫外圍的監控畫面，以試圖還原作案過程及嫌疑人的行動軌跡。

法國司法部門已正式立案，並將案件性質定性為有組織盜竊、銷贓以及結夥犯罪。調查工作交由專門打擊團夥犯罪的大隊（Brigade de répression du banditisme, BRB） 負責處理。

截至發稿，京東方面尚未就此事作出公開回應。

近兩年，京東積極拓展海外業務，重點聚焦歐洲。其旗下線上零售平台Joybuy（由早前的Ochama品牌合併而來）已在英國、荷蘭、德國、法國、比利時和盧森堡試運營，提供當日達或次日達服務，並計劃於2026年正式推出。此外，京東近期剛宣布完成收購德國零售集團CECONOMY約59.8%的股權，該集團是歐洲主要的消費電子產品零售商。京東2025年第三季度財報顯示，包含海外業務在內的新業務收入同比增長顯著。