京東前副總裁蔡磊患漸凍症晚期　直播用眼控儀打字由AI語助朗讀

京東前副總裁蔡磊2019年不幸確診肌萎縮側索硬化症（俗稱漸凍症），已值晚期的他已被剝奪吞嚥、移動的能力，目前語言能力喪失。近日，蔡磊在一場直播中露面，為他今年以來首次進行直播。在直播中，蔡磊使用眼控儀打字，再由AI語音將打字內容朗讀。



直播期間，蔡磊透露，由於病情發展，他已經很難親身參與直播，連簡單的連線互動對都十分艱難。但他仍想通過是次直播向大家傳遞一種信念：「這場與疾病的戰鬥，我們從未有過一刻停歇……只要我的身體狀況還有一絲允許，我都會雷打不動地投入科研探索和各方溝通」。

他更提到，團隊建成的「漸凍症AI科研大腦」已在高速運轉，科研速度有幾十倍乃至百倍的提升。

直播中的蔡磊。（大象新聞）

戴上呼吸機的蔡磊。（大象新聞）

工作期間的蔡磊。（大象新聞）

11月11日，蔡磊在北京接受內媒專訪時，曾介紹過目前的科研進展。他和團隊自兩年半前就開始借助AI的機遇和力量，主動發起更多衝擊。他帶團隊通過自建服務器、自行程序開發，打造出了超過人類幾百位研究員能力的「漸凍症AI科研大腦」，並利用它迅速重新閱讀、研究並梳理了人類200年所有可及的近四萬篇漸凍症科研文獻，整理並排序了數百個有希望的藥物，並根據臨床前藥物實驗效果排名，與科學家、生物科技公司盡快進行分析和實驗驗證，往前推進。

在採訪中，蔡磊向一眾關心他的網友們表示感謝，「大家的善意匯聚了美好的力量，我會繼續努力，不放棄，也希望這場『奇葩』的抗爭創業，可以幫助到更多人」。