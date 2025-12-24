美媒：中國奮力衝刺科技主導地位　惟難掩經濟體系千瘡百孔

近日，美國《華爾街日報》報道指，儘管中國在全球科技競爭中縮小了與美國的差距，但其經濟多個領域仍存在諸多問題。儘管在科技和軍事方面取得了顯著進展，中國的經濟體系似乎仍然顯得脆弱。官方對科技的投資和補貼往往流向那些未能創造足夠就業機會的行業。



報道標題為「中國奮力衝刺科技主導地位，卻難掩經濟體系的千瘡百孔」，描述了中國自行研發的電動車在空蕩蕩的公寓樓中行駛，而由人工智能（AI）操控的工廠機器人則大量生產著年輕畢業生買不起的產品。在債務急劇攀升之際，國家科技基金仍繼續向虧損的新創企業注入數十億美元的資金。

報道提到，中國確實有能力在全球最具競爭性的技術領域挑戰美國，但所付出的代價卻十分沉重。官方對投資的強力干預導致了巨額資金的浪費。中國每年投入數千億美元的自我研發，卻壓縮了用於農村教育和社會保障等其它重要領域的資金。

中國的策略是在關鍵領域提高自給自足能力，以應對外部技術的潛在切斷。2020至2024年間，中國的研發支出增長近50%，從多個指標來看，中國的創新能力正在上升，包括福建號航空母艦的下水、工廠中機器人數量超過其他所有國家，以及計劃在2030年前將首批太空人送上月球。

11月5日，中國第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦入列授旗儀式在海南三亞某軍港舉行。 （新華社）

但報道也指出，儘管取得了一些進展，中國的經濟似乎依然脆弱。經濟前景的不確定性已使許多中國家庭開始緊縮開支，企業因此減少招聘，工資也受到壓制。目前，中國城市的人均可支配收入每月不足700美元，而數億農村居民則每天僅以幾美元為生。

報道以河南省澠池縣為例，指出該縣在2022至2024年間的科技支出增加近50%，並正在建立機器人產業園區，還入股一家汽車晶片製造公司。然而，這一期間當地政府收入卻下降超過10%，部分政府工作人員幾個月未能領到薪水。

報道又指，中國領導人的政策方向已明確，即通過出口來擺脫經濟困境。2023年前11個月，中國貨物貿易順差首次突破1兆美元，顯示中國製造業仍具韌性，並擁有更充裕的資源以實現「自給自足」的目標。

不過，一個更根本的問題在於，官方的科技投資和補貼往往流向未能創造足夠就業機會的行業。在中國的城鎮中，約六分一的年輕人面臨失業問題。

最後，報道指出，儘管中國官員已意識到這些問題，但他們仍宣稱，在未來的五年計劃中（2026至2030年），同樣模式的「自給自足」將依然是關鍵。