美國子公司疑遭電詐逾170萬美元　A股上市公司向FBI報案

周二（23日）晚，A股上市公司東方雨虹（002271）公告，近日，該公司下屬美國全資子公司OYH建材公司疑遭遇電信詐騙，涉案金額約171.83萬美元（約1336萬港元）。目前，該公司已向美國聯邦調查局FBI（Houston）報案，案件正在偵辦中。



公告顯示，OYH建材公司在向總包方支付建設工程進度款時，遭到犯罪分子入侵郵箱並偽造總包身份申請付款實施詐騙，在察覺到疑遭電信詐騙後，OYH建材公司目前已向當地警方Harris County Sheriff's Office（哈里斯縣治安官辦公室）和WoodstockPolice Department（伍德斯托克警察局）報案，同時已向美國聯邦調查局FBI（Houston）報案，公司將全力配合當地警方工作，爭取最大限度避免損失。

東方雨虹表示，經公司初步核查，本次事件為偶發獨立事件，不會對公司正常生產經營造成重大不利影響。同時，針對該事項，公司已成立專項工作組前往下屬公司進行事件核查、善後處置及風險管控工作。由於案件正在偵辦中，案件進展及最終結果存在不確定性，相關影響將根據案件偵辦結果及會計準則要求進行相應會計處理。

公司公告。（東方雨虹）

公司管理層高度重視本次突發事件，積極采取措施加強內部控制管理，針對下屬海外子公司、資金支付審批流程、網絡安全防護等方面，深入排查潛在風險隱患、及時整改，進一步強化內部控制、優化流程管控機制，提高規範治理水平，提升全員風險防範意識。

公開資料顯示，東方雨虹目前已形成以主營防水業務為核心，民用建材、砂漿粉料、建築塗料、節能保溫、膠粘劑、管業、建築修繕、新能源、非織造布、特種薄膜、乳液等多元業務為延伸的建築建材系統服務商。今年前三季度，東方雨虹實現營業收入206億元，同比減少5.06%，凈利潤8.1億元，同比減少36.61%。